Roularta-gezicht Elien Haemers presenteert voor het eerst de Roeselare Awards: “Serge en ik vullen elkaar goed aan”

Op zaterdag 25 januari worden in het Fabriekspand de Roeselare Awards uitgereikt en barst er nadien een serieus feestje los. De presentatie blijft in handen van Serge Gobin, maar hij krijgt het gezelschap van Elien Haemers. Zij is sales director bij Roularta Media Group.

Elien Haemers (34) is sales director en is samen met een collega verantwoordelijk voor het commercieel beleid bij Roularta Local Media. “In 2014 ben ik in Roularta gestart bij de regionale sales, dan werden het nationale sales vooraleer ik naar Roeselare ben teruggekeerd als kantoordirecteur. Vier maanden geleden ben ik sales director geworden en stuur ik de kantoren en de salesteams van Oost- en West-Vlaanderen aan.”

“Als kantoordirecteur in Roeselare ben ik in contact gekomen met de Roeselare Awards en ben ik in het bestuur gekomen. Samen met Kris Dewitte zijn er zo twee vertegenwoordigers van Roularta in de Awards stuurgroep.”

“De Roeselare Awards zijn een succesverhaal en daar zijn volgens mij verschillende redenen voor. In de eerste plaats is het een heel leuk feest met alles er op en er aan. Het is geen droge show, maar een boeiende, swingende avond met een belangrijke uitstraling. Je moet er gewoon bij zijn. De vele genomineerden willen bovendien zelf aanwezig zijn op dat feest.”

“Het is een moment van erkenning voor iedere zaak, men moet zelfs niet winnen, genomineerd zijn zorgt al voor veel publiciteit en de genomineerde bedrijven pakken daar graag mee uit in hun publiciteitscampagnes. We hebben ieder jaar ook een andere samenstelling van genomineerden en we hebben niet enkel oog voor het zuivere commerciële plaatje. Wanneer bijvoorbeeld zorgorganisaties of verenigingen met allemaal vrijwilligers een Award winnen, zijn dat toch steevast emo-momentjes.”

Création S

“Roularta is inderdaad een belangrijke partner van de Awards. Ons bedrijf draagt de Awards al jaren een zeer warm hart toe en zorgt voor een grote ondersteuning. Maar heel wat bedrijven zijn ons zeer goed genegen, we merken dat aan onze trouwe én nieuwe sponsors die ons steunen.”

“Dit jaar wordt voor mij inderdaad een speciale editie want ik presenteer met Serge Gobin de genomineerden op het podium. Zenuwachtig? Ja en neen. Spreken voor een volle zaal met 800 genodigden is toch wel nieuw voor mij, maar anderzijds ken ik zowel het concept van die avond als de genomineerden goed. En neen, er zal dit jaar dus geen BV of een Miss op het podium staan met Serge. Maar het feit dat er geen BV zal zijn, wordt gecompenseerd door de kledij (lacht). Ik word gekleed door Création S uit de Vlamingstraat. Eigenares Saïda zal me de perfecte feestkledij aanmeten.”

“Bovendien heb ik met Serge Gobin een co-presentator die gepokt en gemazeld is in het vak. Hij straalt 100 procent authenticiteit en naturel uit en dat heb ik graag. Wij zijn complementair, ja. Ik ben ook steeds mezelf en een West-Vlaamse tongval is vandaag geen probleem meer. Ik heb taal- en letterkunde gestudeerd aan UGent en tijdens mijn studies was een West-Vlaamse tongval in de Neerlandistiek nog not done. Nu heeft het West-Vlaams ingang gevonden in televisiereeksen en praatprogramma’s. Dominique Persoone en Rik Verheye om maar die twee te noemen, zijn toch zalige kerels? En ook 100 procent authentiek.”

Onderwijs

“Wist je dat ik initieel een carrière in het onderwijs voor ogen had? Toen ik afgestudeerd was, heb ik meer dan 50 sollicitatiebrieven verstuurd maar het werd niets. Het was toen een zeer moeilijke periode om een job in het onderwijs te krijgen en in september heb ik een job in de privésector aanvaard. Ik kon niet wachten tot er iemand uitviel en ik die plaats enkele maanden kon invullen. Maar je merkt het: voor een klas staan en de zaken uitleggen of in Roularta een presentatie verzorgen voor kantoordirecteurs en sales teams, ik doe dat graag. Maar zoals aangehaald, ik heb dat nooit gedaan voor een groep van 800 feestvierders en zonder Serge op het podium zou ik toch getwijfeld hebben. We hebben een klein scenario ingeoefend. We hadden zelfs een voorbereidingsweekend in Ibiza gepland maar onze agenda’s matchten niet (lacht).”

Zelf organiseren

“Ik weet nog niet zeker of mijn man meekomt naar de Awards. Doordat ik meehelp, zit hij op zo’n avond vaak alleen.”

“Wat ik in mijn vrije tijd doe als ik geen feestavonden presenteer? Oh, dan organiseer ik zelf graag events of een feestje waarop ik me ook goed amuseer. Ik heb ook twee zoontjes die veel aandacht vragen. Raul is er zeven en Rémon is nog maar acht maanden. Met mijn job en mijn gezin kom ik makkelijk aan mijn 10.000 stappen per dag (lacht).”