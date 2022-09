Roeselare zet Duurzame (energie) Helden in de bloemetjes

Ook dit jaar doet Stad Roeselare weer mee met de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De VVSG organiseerde de campagne voor het eerst in 2018 en brengt de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onder de aandacht. In Roeselare werden vandaag, dinsdag, de Duurzame (energie) Helden in de bloemetjes gezet. “We willen hen bedanken voor de inspanningen die ze leveren”, klinkt het bij schepen van onder andere Klimaat en Duurzaamheid, Michèle Hostekint.

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief dat loopt van 18 tot 25 september. Tijdens de campagneweek hangen de 110 gemeenten de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten ze hun Duurzame Helden in de kijker. Die SDG-vlag staat voor Sustainable Development Goals, of ook wel doelen voor duurzame ontwikkeling.

Eén van die 110 Vlaamse gemeenten, die deelneemt aan de Week van de Duurzame Gemeente, is dus Roeselare. “De focus van de campagne ligt dit jaar op helden die bijdragen aan één van de basisprincipes van de agenda 2030: ‘Leave No One Behind’. Dit principe staat voor het engagement van alle VN-lidstaten om armoede in al haar vormen uit de wereld te helpen, om een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting en om de ongelijkheden en kwetsbaarheden waardoor mensen achterblijven te verminderen”, klinkt het bij schepen Matthijs Samyn.

Energiearmoede

“In Roeselare hebben we ervoor gekozen om in te zetten op het thema energiearmoede”, gaat schepen Michèle Hostekint verder. “Een thema dat niemand deze dagen onberoerd laat. Door de enorm stijgende energiefacturen staat bij veel mensen het water aan de lippen. Daarom vinden we het als stad belangrijk om maatregelen te nemen waardoor het voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. Zo organiseerden we vandaag in RSL Op Post een ontbijtbabbel waar Samenlevingsopbouw tips en tricks gaf om te besparen op energie. Met Stad Roeselare vinden we het vooral belangrijk dat zonnepanelen voor iedereen toegankelijk worden. En niet enkel meer voor de mensen die het zich kunnen veroorloven. Het is dus de bedoeling dat wij hier ook een belangrijke rol in zullen spelen.”

Om af te sluiten zette Stad Roeselare de organisaties die zich inzetten voor het thema energiearmoede in de bloemetjes. Zo was er een bedanking voor de Energiesnoeiers, het Welzijnshuis, het Sociaal Verhuurkantoor, de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel, SAAMO, Stad Roeselare – dienst Wonen, het Energiehuis WVI, de Huurdersbond en het CAW. “Op die manier willen we hen bedanken voor de inspanningen die ze leveren om gezinnen met energieproblemen te ondersteunen”, aldus Michèle Hostekint, schepen van onder andere Klimaat en Duurzaamheid. (MB)