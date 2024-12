Robbe uit Roeselare verlaat defensie voor zijn eigen zaak in hondenspulletjes en schenkt deel opbrengst aan asiel

Robbe Berten studeerde burgerlijk ingenieur aan de KMS en zou officier bij de para’s worden. Maar na een opleiding in Frankrijk nam het leven van Robbe een drastische bocht. Robbe verliet defensie en werd, samen met een vriend, zaakvoerder en eigenaar van Pet Perfect.

Robbe Berten zat in een rechte lijn om zijn grote kinderdroom waar te maken: officier worden bij de Belgische paracommando’s. Robbe studeerde voor burgerlijk ingenieur aan de KMS en dat verliep vlot. Het was intensief sporten en hard studeren, maar Robbe behoorde steevast tot de top van de lichting. Hij werd dan ook geselecteerd om bij de para’s zijn officiersopleiding te voltooien. Maar het vijfde en laatste jaar KMS heeft Robbe niet gedaan.

“Anderhalf jaar geleden volgde ik van september tot december een Erasmus-opleiding van defensie in Frankrijk. De focus lag op veldopleidingen. Fysiek was het zeer zwaar, maar ik had er ook veel tijd om na te denken. Tijdens mijn opleiding aan de KMS was ik als hondenvriend al getriggerd door Pet Perfect, een bescheiden project dat hondenmanden verkocht.”

“Opeens kregen mijn zakenpartner Luc en ik de kans om Pet Perfect over te nemen. Pet Perfect was zoals gezegd een eenvoudig concept met zes producten: klanten konden kiezen uit hondenmanden in drie maten en in twee kleuren, dat was het. Bovendien kon men die manden alleen online kopen. We zijn nu anderhalf jaar later en Pet Perfect is niet alleen online te koop, maar ook in 35 winkels in België en Nederland. We hebben nu ook al 86 producten te koop maar de focus blijft op hondenmanden liggen.”

Stroomversnelling

“Mijn afscheid bij defensie was niet makkelijk en ik beklaag het me soms dat ik mijn para-opleiding niet heb kunnen afmaken. Praktisch was dit moeilijk haalbaar. Na mijn vijfde jaar zou ik nog meer dan zeven jaar vastzitten aan mijn contract met defensie en het zou een drukke periode zijn. Als officier bij de para’s zou ik quasi zeker een actieve job krijgen en zou ik de eerste twee jaar wellicht pelotonscommandant zijn. Daarna zou ik als ingenieur waarschijnlijk doorgroeien naar een managementfunctie, een taak die veel van mijn tijd zou vergen.”

“Ik heb dan inderdaad een zeer moeilijke beslissing moeten nemen. Waar ik in mijn initieel plan tien jaar bij defensie zou blijven en dan een eigen bedrijf opstarten, kwam alles nu in een stroomversnelling terecht. Pet Perfect stond over te nemen en zowel Luc als ik wilden zeer graag die uitdaging aangaan. Ik ken Luc van vroeger en we zijn allebei grote hondenliefhebbers.”

“Ik heb vanuit mijn opleiding in Frankrijk naar mijn ouders gebeld om te zeggen dat ik zou stoppen bij defensie. Dat was geen gemakkelijk gesprek, ze hadden dat echt niet zien aankomen. Nadat ze er een nachtje hadden over geslapen, steunden ze me volledig. Vooral omdat ik hen had gezegd dat ik aan UGent een schakelprogramma business management zou volgen om daarna een master af te werken. Ik voelde snel dat dit me niet zou helpen om Pet Perfect verder uit te bouwen. Ik besloot dan ook om volledig te stoppen met studeren en me 100 procent te concentreren op Pet Perfect. Dat was een tweede schok voor mijn familie (lacht)!”

Elke hond telt

“In Pet Perfect bekommert Luc zich vooral in productontwikkeling terwijl ik meest verkoop en marketing voor mijn rekening hou. Pet Perfect heeft als baseline ‘omdat elke hond telt’ en dat nemen we ook letterlijk. Wij streven ernaar om onze producten kwalitatief uit te werken aan een betaalbare prijs. We contacteren onze klanten om hen te vragen of het product dat ze hebben gekocht, voldoet aan de verwachtingen. Of ze er iets zouden aan veranderen, of ze het zouden kunnen verbeteren. Bovendien doneren we 2 procent van alle verkochte hondenmanden aan dierenasiels. Neen, we geven geen geld maar we doneren hondenmanden en leibanden. Zo heeft Pet Perfect al meer dan 10 leibanden en 50 hondenmanden geschonken aan het asiel van Roeselare alleen al.”

“Pet Perfect heeft ondertussen al meer dan 10.000 klanten”

“In 2024 hebben we al zes dubbele containers ingevoerd en Pet Perfect heeft al meer dan 10.000 klanten. Het is hard werken maar dat schrikt me niet af. Ik sta om half vijf op en begin er, na een kop koffie, meteen aan. Ik verkoop van acht uur tot zes uur ’s avonds en heb in iets meer dan drie maanden al meer dan 25.000 km afgelegd met mijn Pet-bestelwagen. Als ik drie of vier dagen in Limburg werk, leg ik gewoon een matras in mijn wagen, parkeer ’s avonds aan een tankstation, eet er iets en slaap in mijn bestelwagen. ’s Morgens opstaan en me wassen in de faciliteiten van het station en opnieuw de baan op om te verkopen. Nu is het even doorbijten, maar ik ben zeker dat we binnen tien jaar een heel mooi verhaal zullen geschreven hebben.”