River Terminal Roeselare haalde al 3.400 vrachtwagens van de weg

Via de River Terminal in Roeselare werd na een jaar werking ongeveer 59.000 ton op schepen geladen en zo’n 9.000 ton aan land gelost. Dat antwoordde gedeputeerde Jean de Bethune op vragen van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). “Dat is een equivalent van 3.400 vrachtwagens die van de weg gehaald werden”, klinkt het.

“In de eerste zes maanden sinds september 2023 verliep de opstartfase niet zo goed met een verscheping van vrachten à rato van één tot twee per maand, waarbij het ging om stukgoederen, zand, keien, grond en silogoederen. Nu maken al een zevental bedrijven gebruik van de terminal, wat een verviervoudiging is ten opzichte van de opstartfase”, verduidelijkt Himpe, die tevreden is dat het verwerkingsvolume sterk steeg.

“Het gaat immers om een project met een kostenplaatje van meer dan zes miljoen euro, gefinancierd door de POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg. De bedoeling is om meer bedrijven te overtuigen om over te schakelen op de binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen. De River Terminal moet een uitweg bieden voor bedrijven die geen rechtstreekse toegang hebben tot het kanaal. Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 vierkante meter aan opslagruimte moet het overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone.”

Charter

Volgens de gedeputeerde is het ook de bedoeling om de terminal in de toekomst verder uit te breiden. Vorig jaar werden minder goederen vervoerd op het kanaal Roeselare-Leie. “Gemiddeld wordt jaarlijks 4.000.000 ton vervoerd op het kanaal, wat in 2023 daalde tot 3,6 miljoen ton. Dat komt door de werken aan de sluis in Ooigem. Met de geplande investeringen in het kanaal, waarvoor onlangs een charter werd ondertekend, is het de bedoeling om dit in de toekomst te laten toenemen tot zes à zeven miljoen ton per jaar”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.