Recordjaar voor chipbakker Melexis uit Ieper dankzij autosector

Chipproducent Melexis heeft in 2021 een omzet geboekt van 643,8 miljoen euro, goed voor een stijging met 27 procent. De nettowinst ging 89 procent hoger tot 131,1 miljoen euro, zo deelde het BEL20-bedrijf woensdag mee. Melexis spinde garen bij de alsmaar toenemende vraag naar chips in de automobielsector.

“Met een omzetniveau van 166,2 miljoen euro in het vierde kwartaal en 643,8 miljoen euro voor het volledige jaar, hebben we zowel een recordkwartaal als een recordjaar neergezet”, zegt ceo Marc Biron in het persbericht. De omzet ligt licht boven de al herziene prognoses. De bedrijfswinst ging 97 procent hoger tot 148,45 miljoen euro.

De groei is te danken aan de toenemende vraag naar licht-, temperatuur-, stroom- en ander sensoren die onder de kap zitten van een hedendaagse wagen. Melexis leverde volgens de ceo gemiddeld 18 chips per wereldwijd geproduceerde wagen af. “Dit brengt onze in 2018 vastgelegde ambitie van 20 chips per auto binnen bereik.” Niet alleen worden auto’s alsmaar hoogtechnologischer, ook de elektrificatie van het wagenpark wakkert de chiphonger aan. De automobielsector was goed voor 89 procent van de omzet vorig jaar.

Omzetgroei

Het bedrijf serveert meteen ook een portie vooruitblikken voor het lopende jaar. Voor het eerste kwartaal verwacht Melexis 177 tot 183 miljoen euro omzet. Voor heel 2022 gaat het bedrijf uit van 12 tot 17 procent omzetgroei. De prognoses voor de brutowinstmarge (rond 42 pct) en bedrijfsmarge (rond 23 pct) liggen wel net onder de verwachtingen van het analistenheir van financieel persbureau Bloomberg.

Het bedrijf verwacht voorts dat er ook in 2022 problemen zullen zijn door toeleveringsproblemen, waardoor de ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod niet opgelost zal zijn.

Melexis stelt een totaal dividend van 2,6 euro bruto voor over boekjaar 2021. De helft werd al in oktober uitgekeerd via een interimdividend. Voor 2020 was er dividend van 2,2 euro.