Recordeditie voor Roeselare Awards, Mieke Corneillie persoonlijkheid van het jaar

De Expohallen waren het decor voor de 25ste editie van de Roeselare Awards, uitzonderlijk in september. Ruim 900 aanwezigen genoten van een op en top Roeselaars feest.

De Roeselare Awards waren toe aan de 25ste editie. Genoeg reden om er een extra speciale van te maken. Daarom werd het vertrouwde Fabriekspand ingewisseld voor de Expohallen. Ruim 900 aanwezigen tekenden piekfijn uitgedost present. Zij bepaalden mee de persoonlijkheid van het jaar 2021. Mieke Corneillie haalde het voor Delphine Deceuninck en Chris Mullie. Zij is de dame achter de stille ruimte in AZ Delta waar ze heel wat betekent voor eenzame patiënten. Eerder werd ze bij ons ook al verkozen tot Krak van Roeselare.

Awards

Daarnaast waren er nog heel wat andere awards, de winnaar waren: ‘t Spelgeweld (beleving), 100 % Light (nieuwbouw), 3 Architecten (renovatie), Barias (bedrijf), Urban Mapping (starter), Maselis (communicatie) en Restaurant Petrouska (handelaar van het jaar).

De sfeer zat er duidelijk goed in zaterdagavond in de Expohallen. © Stefaan Beel

Verder was het vooral een uitbundig feest met heel wat lekkere hapjes, drankjes en als kers op de taart een optreden van Les Truttes. “Het was een fantastische zilveren editie”, aldus burgemeester Kris Declercq. “We zijn terug en mogen trots zijn op alles in onze stad. In 2021 werd nog maar eens bewezen dat Oltegoare Roeseloare veel meer is dan een slogan.”