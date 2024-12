Primeur voor D’Hellekapelle: eerste picon erkend als streekproduct

‘100% West-Vlaams’ erkende elf nieuwe streekproducten en zeven producenten met hun label. Voor het eerst is ook een picon erkend en die primeur is voor Picon van D’Helle van wijndomein D’Hellekapelle op de grens van Loker en Dranouter.

Michel Dehem, die volgende maand 65 kaarsjes mag uitblazen, begon na een carrière in de autosector zo’n 15 jaar geleden met wijngoed D’Hellekapelle. de naam verwijst naar een oud woord in Poperinge dat gebruikt werd voor een vlinder. “We begonnen met een halve hectare op het domein van onze oudste zoon bij De Kauwackers”, zegt Michel.

“We wilden verder uitbreiden en kwamen terecht op deze boerderij tussen Loker en Dranouter. Uiteindelijk evolueerden we verder. Van 3.000 stokken ging het tot 11.500 stokken van diverse druivenrassen en op verschillende percelen. Het is mooi zoals het nu is. Wij werken duurzaam en met respect voor de natuur. We laten de natuur zo goed als mogelijk haar werk doen”, vertelt Michel, die momenteel bezig is met de snoei. “Vorige week waren we op een beurs voor materiaal in Bordeaux. We blijven wel op zoek gaan naar nieuwe zaken.”

Onverwacht

Recent kreeg D’Hellekapelle de erkenning ‘100 procent West-Vlaams’ voor hun picon. Deze erkenning onderstreept de rijke culinaire traditie van West-Vlaanderen en benadrukt het vakmanschap en de toewijding van lokale producenten. “Het kwam toch wel wat onverwacht. Het is voor het eerst dat een picon werd opgenomen in deze lijst. Het idee van onze huispicon kwam via mijn vriendin Kris D’Haenen, die sommelier is. Het is gemaakt met ons huiswijn Zilveroogje. Het is net als onze andere wijnen vernoemd naar een vlinder. Zilveroogje is samengesteld met de druif Pinot Auxerrois. Een dankbare druif waar de zuurtjes redelijk laag zitten.”

“We verkochten dit eerst in onze bar en dat bleek zo’n succes dat we ermee verder gingen. Onze picon is gebotteld in een fles van 75 centiliter en het kost 18 euro.” Bij wijngoed D’Hellekapelle kan je ook terecht voor rondleidingen en degustaties. “Dan maak je kennis met zowel de wijngaard als de vinificatieruimte. Achteraf kan je proeven in de wijnbar. Die wijnbar is trouwens het hele jaar open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 14 uur en in de vakantieperiodes ook op maandag.”