Prado genomineerd voor Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen: “Vanuit de kleine Westhoek willen we de wereld veroveren”

Wie wordt de opvolger van Emma Meesseman als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 27 november, maar die avond wordt ook een onderneming bekroond. KW gaat samen met de Provincie, Radio2 en Focus-WTV opnieuw op zoek naar de Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde bedrijven voor. Maak kennis met prado.

Amper vijf jaar geleden hield Thibault Renson (33) prado boven de doopvont, maar het Veurnse bedrijf is nu al een begrip onder de meest gerenommeerde binnenhuisarchitecten. “Wij zijn actief in de residentiële woningbouw en bieden slimme oplossingen aan voor verlichting en ventilatie. En vooral hoe die met elkaar te combineren”, legt de oprichter en general manager uit.

De start van prado situeert zich in de zomer van 2019, toen Thibault een antwoord wilde vinden op de vraag hoe je een goed werkend ventilatiesysteem, met zichtbare ventielen die niemand wil zien, op een (zo goed als) onzichtbare manier in je woning kan integreren. “Luchtkwaliteit is belangrijker dan ooit, daar zijn we sinds de coronacrisis collectief van overtuigd. Maar ik wilde er ook een designelement aan koppelen.”

Op-en-top Veurns

Na anderhalf jaar research en ontwikkeling kon Thibault naar de markt stappen. Met succes, want vandaag telt prado al een vijftigtal medewerkers en heeft het naast het hoofdkwartier langs de E40 in Veurne ook een showroom en kantoor in hartje Antwerpen.

“Wij omschrijven onze activiteiten als invisible home technology. Ons doel is om de high-end woning van de toekomst te verrijken met slimme, minimalistische en esthetisch verantwoorde technologische innovaties. Onopvallend, maar met een duidelijke meerwaarde voor het geheel. Eyecatchers die je niet ziet, zeg maar”, knipoogt Thibault.

In het gamma steken verlichtingsarmaturen met of zonder ventilatie, bewegingsmelders of camera’s, maar daarnaast is het aanbod sinds eind 2021 verrijkt na de overname van Rond. Een complementaire aanvulling met (vloer)stopcontacten, drukknoppen, USB-C modules,… Waar prado rust brengt aan het plafond, doet Rond dat aan de muur en op de grond.

© JOKE COUVREUR

“Allemaal volgens een herkenbaar ontwerp. Zowel de ontwikkeling als de productie gebeurt in Veurne en jaarlijks lopen er tienduizenden items van onze spreekwoordelijke band. Een bewuste keuze, want zo zijn we zelfs bij de kleinste details nauw betrokken.”

Midden-Oosten en de States

Prado ziet vooral interieurarchitecten en installateurs hun producten inslaan. “Zij plaatsen ze dan uiteindelijk in high-end particuliere woningen. Niet enkel in eigen land, maar in heel Europa. Vooral in België, Nederland, Scandinavië en steden als Londen en Parijs hebben we al een stevige voet op de grond. Midden vorig jaar hebben we ook onze eerste stapjes in het Midden-Oosten en Zwitserland gezet, in februari van dit jaar zijn we de Verenigde Staten van start gegaan.”

“Momenteel is België nog goed voor vijftig procent van onze afzetmarkt, maar het buitenlands aandeel stijgt jaar na jaar. We hebben het voorrecht om in België toparchitecten te hebben die ons helpen om onze producten groot te maken en ons te blijven inspireren. Zij zijn onze influencers.”

De nominatie voor Ambassadeur van Bedrijvig West-Vlaanderen beschouwen ze bij prado als een erkenning voor het harde werk van de afgelopen vijf jaar. “We zijn al een hele poos in de luwte keihard aan het werk, dit zorgt voor een boost.”

“Waar we nu staan, is de verdienste van ons hele team. We zijn trots op wat we doen. Designed & made in Belgium moeten we écht als een keurmerk beschouwen. Wij willen vanuit de kleine Westhoek de wereld veroveren.”