Poperingse webshop KoKet nu ook in Vleteren actief

De webshop KoKet bundelt honderden lokale producten. Klanten konden de producten al een tijdje online kopen en die op een vaste afhaaldag ophalen in Poperinge. “Nu hebben we ook KoKet Vleteren uit de grond gestampt waarbij afhalen gebeurt op dinsdag bij Nicolas en Katrien van Deca Brouwerij”, zegt Hilde Hauspie van KoKet.

“KoKet staat voor korte keten en we willen lokale producten rechtstreeks bij de consument krijgen. Bij KoKet bestel je al je lokale producten uit je streek op één plaats, namelijk onze webshop. Wekelijks wordt het aanbod door de producenten zelf aangepast en up-to-date geplaatst. Alles wordt via de webshop besteld en de mensen komen de box op één vast moment ophalen. In 2020 zijn we gestart met KoKet in Poperinge en afhaalpunt in Roesbrugge”, zegt Hilde Hauspie van KoKet. Sinds juli 2021 kan de bestelde KoKetbox thuis afgeleverd worden door Westhoek Express.

Afhaalpunt

Deze week werd KoKet Vleteren ook opgestart. “Het afhaalpunt is bij Nicolas en Katrien van Brouwerij Deca in Woesten. Het idee was er al langer om ook naar Vleteren te trekken. We zijn op zoek gegaan naar welke producten in Vleteren aanwezig zijn die we bij KoKet kunnen aanbieden. Uiteraard komen de bieren van Deca Brouwerij aan bod, maar onder meer ook de hoevewinkel Aan de Vleterbeke, Améro Drinks en het Pahilleke bieden producten aan, aangevuld met Poperingse producenten”, zegt Hilde.

“Het bestuur van Koket vroeg ons enige tijd terug om het afhaalpunt voor Vleteren te worden. Vermits we het concept van korte keten zeer genegen zijn, op zowel professioneel als privévlak, helpen we zeer graag mee met de uitrol van KoKet Vleteren”, klinkt het bij Nicolas en Katrien van KoKet Vleteren.”

Bestellen

Voor KoKet Vleteren kan er besteld worden tot zondagavond middernacht via www.koket.be. Afhalen gebeurt op dinsdag in Deca Brouwerij in Woesten tussen 16 uur en 18.30 uur.

Bestellen voor KoKet Poperinge loopt tot dinsdag en afhalen gebeurt in de Engelstraat 10 op donderdag van 16.30 uur tot 18.30 uur of in het afhaalpunt in Roesbrugge bij Upstream Studio op donderdag van 17.30 uur tot 19 uur.