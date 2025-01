Ondernemers ontmoeten nieuwe burgemeester in Brouwerij De Brabandere

Dinsdagavond verzamelden bijna 150 ondernemers in Brouwerij De Brabandere voor een eerste editie van ‘Op café met de burgemeester’. Dit nieuwe initiatief bood lokale handelaars de kans om in een informele setting in gesprek te gaan met burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze (team harelbeke) en het schepencollege.

De burgemeester opende de avond met een korte toespraak waarin hij het belang van ondernemerschap voor de stad Harelbeke onderstreepte. “Wij zien u als een bondgenoot,” klonk het. Hij sprak zijn waardering uit voor de veerkracht van de ondernemers en beloofde nauw betrokken te blijven bij hun noden en uitdagingen. Hij erkende ook dat de economische realiteit voor veel ondernemers uitdagend is, met snel veranderende marktomstandigheden en onzekere financiële vooruitzichten. Toch toonde hij zich optimistisch over de toekomst en verzekerde hij de aanwezigen dat het stadsbestuur ondernemerschap actief zal ondersteunen met concrete maatregelen.

Tijdens de avond konden de aanwezigen hun vragen en bezorgdheden delen met het stadsbestuur. De besproken thema’s varieerden sterk, afhankelijk van de sector waarin de ondernemers actief zijn. Van economische uitdagingen tot innovatie en stadsontwikkeling, geen onderwerp bleef onbesproken. Burgemeester Vannieuwenhuyze en de schepenen luisterden aandachtig en gingen in op de gestelde vragen, waarbij ze hun engagement uitspraken om samen met de ondernemers naar haalbare oplossingen te zoeken.

Naast de inhoudelijke gesprekken bood de avond ook een uitgelezen kans om te netwerken. Onder het genot van een lokaal gebrouwen biertje werden contacten gelegd en ideeën uitgewisseld. De ontspannen sfeer zorgde ervoor dat ook kleinere, startende ondernemers zich gehoord voelden en hun visie konden delen.

Tevreden voorzitster

Tine Eggermont, de nieuwe voorzitster van Unizo Leiekracht, was bijzonder tevreden over het evenement: “Het was een succesvolle avond. Er daagden bijna 150 ondernemers op om tijdens een informele ontmoeting met burgemeester én schepenen hun uitdagingen voor de toekomst te kunnen bespreken. Er was een aangename, constructieve sfeer en het liet onze leden toe om op die manier kennis te maken met het nieuwe bestuur en de kracht van Unizo te ontdekken.” Ze benadrukte dat Unizo Leiekracht het gesprek met de stad zal blijven voeren om de belangen van ondernemers optimaal te behartigen.