Ondernemers kunnen coworken in PANDD

Het kantoor Declerck-Daels Architecten verhuisde begin januari van de St.-Alfonsusstraat 8 naar de St.-Alfonsusstraat 4 b1. In het gebouw op de hoek van het Polenplein en de St.-Alfonsusstraat was er eerst boekhandel De Zondvloed en nadien een Marokkaans restaurant. Tegelijk begon men er op 1 februari ook met PANDD, een nieuw coworking initiatief.

“Toen ik in Gent voor architect studeerde, leerde ik er Griet (Daels, red.) kennen en wij werden een koppel”, begint architect Bernard Declerck. “Griet is afkomstig van Wevelgem en ik van Brugge maar mijn papa Alfons Declerck is een geboren en getogen Roeselarenaar en heeft lang in de Sint-Alfonsusstraat gewoond tot hij naar Brugge verhuisde. Na onze studies hebben Griet en ik een jaar in Parijs gewoond en in 1996 zijn we in het ouderlijk huis van mijn vader in de Sint-Alfonsusstraat 8 komen wonen. We waren toen al allebei zelfstandige architecten maar ik werkte voor VK Architecten en Ingenieurs en Griet was aan de slag bij Buro II. In 2002 ben ik volledig zelfstandig beginnen werken en na verloop van tijd kwam ook Griet in de zaak. Nu werken we met vijf architecten bij Declerck-Daels Architecten.”

“Het kantoor in de Sint-Alfonsusstraat 8 werd te klein en we zochten een groter pand dat liefst niet te ver uit de buurt lag. Toeval wil dat er naast ons een gebouw al enkele jaren te koop stond. Wij hadden dat pand trouwens ontworpen in 2006 en boekhandel De Zondvloed en het Marokkaans restaurant Tarifa hebben er nog onderdak gevonden. Wij hebben dat huis gekocht en boven hebben we twee studio’s gemaakt en op de benedenverdieping pakken we uit met PANDD.”

Per uur

“PANDD is een coworking-initiatief. We hebben namelijk ruimte over en willen graag dat andere ondernemers een stek in ons pand vinden. We mikken liefst op bouwgerelateerde of creatieve beroepen, want het is wel de bedoeling dat iedereen van PANDD elkaar kan ontmoeten, elkaar creatief kan aanmoedigen en zijn of haar steentje kan bijdragen tot een mooi netwerk.”

“We bieden een landschapskantoor aan met veel voorzieningen, een toffe polyvalente ruimte en een tuin maar ook met plaatsen waar de ondernemers privacy hebben en ongestoord kunnen vergaderen of telefoneren. Bovendien zijn de formules heel divers: je kan een werkplek per maand huren maar ook per dag en zelfs per uur.”

Leuke reacties

“We zijn nog maar net begonnen met PANDD maar hebben toch al heel wat toffe reacties gekregen op ons concept. Deze week staan er trouwens ook enkele plaatsbezoeken ingepland en we geloven dat PANDD zeker zijn plaats zal vinden in het Roeselaarse landschap.”