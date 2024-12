Onderneemsters werken samen om met unieke Oostendse smaken Gent te veroveren

Laurence Van Cauter (37) van traiteur ‘Lorre’ en Amélie Cobbaert (28) van ijsmerk ‘Ice Ice Amy’ slaan de handen in elkaar en openen samen een zogenaamde ‘shop-in-shop’ in Gent. In Kouter 159 kunnen Gentenaars voortaan een streepje Oostende ontdekken onder één dak.

Laurence van ‘Lorre by CultuurCafé’ – zo luidt de volledige naam – serveert sinds de zomer van 2022 gezonde wereldkeuken met lokale en seizoensgebonden producten. Denk aan heerlijke salades met verleidelijke namen als fattoush, laab fofu of glasnoedelsalade, maar ook aan groentenparades, Noordzee-vol-au-vent en Thaise curry. Elke vrijdag is er ook ‘Taco Friyay’, waarbij je zelf je taco kan samenstellen. Al sinds 2014 is Laurence met haar man David Meert in Oostende aan de slag als uitbater van CultuurCafé in De Grote Post. En dan is er nog Ice Ice Amy van Amélie, die sinds de lente van 2022 creativiteit en pure ingrediënten combineert. Smaken van het huis zijn bijvoorbeeld ‘Darkest chocolate olive oil sea salt’, ‘Miso caramel’ en ‘Sweet basil’. Als kers op de taart worden de hoorntjes versgebakken, wat zorgt voor een onweerstaanbare geur en het geheel compleet maakt. De traiteur ligt in de Wittenonnenstraat 63, de ijsmaker in de Langestraat 18. Toch gaan ze nu samen in zee, zo’n 70 kilometer landinwaarts.

Toeval

“De samenwerking is puur toeval”, klinkt het bij de dames. “We koesterden beiden de droom om een tweede vestiging in Gent te openen. De klanten een unieke smaakbeleving bezorgen, met pure en overheerlijke producten, dat is wat we voor ogen hebben. Onze gezamenlijke passie en creativiteit brachten ons ook al eerder samen.” Zo nemen beide dames steevast deel aan Oostendse foodevents, zoals het culinair festival ‘Ostendaise’ en de ‘Tafel van James’. “Wij hebben elkaar voor het eerst gesproken tijdens het persevent rond de ‘Tafel van James’ in Oostende, waarbij we beiden een deel van het menu verzorgden. Er was direct een klik op het vlak van visie – denk: pure producten, echte smaken, vernieuwend en creatief, maar toch herkenbaar en toegankelijk”, zegt Amélie.

Amélie Cobbaert is bekend van Ice Ice Amy in de Langestraat. © gf

“Wat later benaderde Laurence mij om een dessert samen te stellen voor hun restaurant Panorama (op de top van het CultuurCafé in De Grote Post, red.). Er was heel snel een match en tijdens dat gesprek kwamen onze beide visies en ambities naar boven, onder andere ook om een tweede locatie op te starten in Gent. Bleek dat zij met dezelfde ambitie zaten met hun traiteurszaak Lorre en ook naar Gent wilden gaan. En laat het nu nog toeval zijn dat we op dat moment naar hetzelfde pand op de Kouter aan het kijken waren. Kortom: heel wat raakvlakken en vooral een goed buikgevoel zorgden ervoor dat we al snel overtuigd waren om samen te gaan kijken naar dit pand en de mogelijkheden voor een samenwerking. “

Gentse klanten

Rest de vraag: waarom nu precies Gent? “We hebben beiden affiniteit met de Arteveldestad (Amélie had er bijvoorbeeld enkele jaren geleden al een pop-up, red.) en zien ook duidelijk dat er een sterke link is tussen Gent en Oostende. Dankzij de data die we allebei hebben van onze klanten in Oostende, zagen we dat ongeveer 60 procent Gentenaren waren. De keuze voor Gent was dus snel gemaakt. We zien beiden heel veel potentieel in de bruisende, creatieve en innovatieve stad en waren ook direct overtuigd van de Kouter als locatie voor kwaliteitsproducten met een verhaal achter.”

Laurence Van Cauter van ‘Lorre by CultuurCafé’ © gf

IJsjes in december

Een ijssalon openen bij de start van de winter? Klinkt beetje gek. “Maar het inspireert me net om gezellige, warme smaakcombinaties te maken die je zelfs op koude winterdagen zin doen krijgen in een ijsje. Zoals ‘Pumpkin spiced cake’, ‘Cinnamon roll’ of de ‘Cozy season special’, waarbij warm gebak gecombineerd wordt met romig ijs. Voor de feestdagen is er de ‘Ice Ice Profiterole tree tiramisu’, een heerlijke koffiesoesjestoren gevuld met tiramisu-ijs overgoten met beurre-noisettesaus.

Laurence pakt op haar beurt uit met een origineel én toegankelijk feestmenu. “Unieke smaken, werelds geïnspireerd en groenten in de hoofdrol. Denk aan boucheetjes met kaas en gerookte jalapeño, een vitello ‘aguachile style’, een open lasagne ‘al ragu’ of bol-au-vent voor de kleinsten onder ons. Naast dit menu zal de toonbank ook feestelijk en kleurrijk gevuld zijn”, aldus Laurence. Samen met Amélie ziet ze het als een troef om Oostende als thuisbasis te hebben. “De stad is de laatste jaren steeds populairder geworden bij bijvoorbeeld het hippe Gentse publiek, wat de komst naar Gent extra belangstelling oplevert. Toerisme Oostende is een echte partner om mee het verhaal uit te dragen.”