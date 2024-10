Ona (20) en Léon (17) poetsen al 160 grafzerken: “Dankbaarheid is onbetaalbaar”

Witte Vlinder, de grafpoetsdienst van de jonge Tieltse ondernemers Ona (20) en Léon Berteloot (17) barst stilaan uit zijn voegen. Broer en zus ontfermen zich jaarlijks over zo’n 160 graven en hebben tijdens de periode rond Allerheiligen de handen nog voller dan anders. “Op termijn willen we ons aanbod over heel Vlaanderen uitrollen.”

Vijf jaar geleden moesten Léon en Ona Berteloot afscheid nemen van hun geliefde opa Roland. Hun oma Marijke verzorgde het graf van haar geliefde echtgenote met veel zorg, “maar ze is stilaan niet meer zo goed te been”, leggen broer en zus uit.

Léon volgt het eerste jaar Idee- en Innovatiemanagement aan Howest in Kortrijk, Ona is net haar laatste jaar bachelor lager onderwijs aan Vives in Brugge gestart. Exact twee jaar geleden stonden ze samen aan de wieg van een bijzonder initiatief. “We wilden oma helpen en besloten om opa’s graf zelf te poetsen. Telkens we dat deden, viel het ons op dat veel graven niet zo goed onderhouden of zelfs ronduit vuil waren. Zo ging er bij ons een lichtje branden. Waarom niet enkel oma, maar proberen om veel meer mensen te helpen, dachten we.

Foto voor en na

Op 1 november 2022 hielden de twee Witte Vlinder boven de doopvont. “We gingen van start op de stedelijke begraafplaats van Tielt, letterlijk om de hoek van bij ons thuis. Vandaag bekommeren we ons om een 160-tal graven, verdeeld over een vijftiental begraafplaatsen in Tielt, Brugge, Sint-Michiels, Sint-Kruis/Assebroek, Egem, Pittem, Wingene, Ruiselede, Beernem, Meulebeke, Loppem en Gent. Telkens we een viertal graven op één plek kunnen combineren, voegen we die locatie aan ons lijstje toe.”

“Op termijn willen we in heel Vlaanderen actief zijn”

Léon en Ona bieden twee abonnementsformules aan: op maandelijkse of trimestriële basis. “Bij elk bezoek nemen we een voor- en na-foto en sturen die via WhatsApp of mail naar de klant. Zo zien ze duidelijk het verschil. Wij zorgen telkens voor een grondige poetsbeurt en plaatsen, indien gewenst, ook een vers bloemetje of plantje. Marmeren graven poetsen we volledig met de hand, natuursteen geven we met onze hogedrukreiniger een grondige beurt. Elk graf moet nadien fonkelen.”

Léon en Ona bedienen vooral een iets ouder publiek. “Mensen die zelf niet meer bij machte zijn om het onderhoud voor hun rekening te nemen. Maar ook mensen die te ver van het graf van hun geliefde wonen, kloppen bij ons aan. De gemene deler is dat ze allemaal willen dat die laatste rustplaats er netjes bij ligt.”

“We tonen onze klanten voor- en nafoto’s zodat ze duidelijk het verschil zien”

De zaken lopen zo goed dat Léon en Ona sinds februari een jobstudent in dienst hebben. “Met onze extra kracht onderhouden we om en bij de zeventig graven op de begraafplaats in Tielt. Op termijn willen we ook iemand in Gent en regio Brugge kunnen inzetten.”

Vooral nu hebben broer en zus de handen meer dan vol. “De afgelopen dagen waren we haast de klok rond bezig met poetsen. We hebben al onze graven een bezoekje gebracht. Gelukkig konden we rekenen op de steun van onze jongste broer Aimé (15), die eveneens als jobstudent bij ons aan het werk was.”

Emotionele waarde

Vooral de dankbaarheid van de mensen valt op. “Dat is echt onbetaalbaar. We voelen dat we een verschil maken. We voelen dat die graven echt een emotionele waarde hebben. Voor de buitenstaander lijken het gewoon wat stenen, maar het is zoveel meer.”

De komende jaren willen Ona en Léon hun werking uitbreiden. “Op termijn naar heel Vlaanderen. We werken nu ook samen met uitvaartverzekeraar Dela. Zo bereiken we een enorm grote groep mensen.”

“Voor de buitenstaander lijken het gewoon wat stenen, maar het is zoveel meer”

Vandaag en morgen organiseren Ona en Léon op de begraafplaatsen van Meulebeke en Wingene de Nacht van de Witte Vlinder-lichtjes. “We plaatsen meer dan vijfhonderd elektrische theelichtjes, eentje op elk graf. De kerkhoven zijn van 19 tot 23 uur geopend en iedereen is meer dan welkom om van het betoverende tafereel te komen genieten. Op die manier willen we alle overleden mensen eren. Want uiteindelijk is het voor hén dat we Witte Vlinder hebben opgericht.”