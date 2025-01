Nieuwe winkel Mediterraneo geopend in Kapellestraat

Op de hoek van de Kapellestraat met de Jozef II-straat is in december een nieuwe winkel geopend met mediterraanse producten. Je kan er alles vinden, van de beste olijfolie en kruiden tot een mooi servies. De winkel nam meteen een vliegende start in de eindejaarsperiode. Je kan er dan ook heel wat lekkere geschenkideeën opdoen of culinaire delicatessen vinden om zelf van te smikkelen.

Oostendenaars Paul en Veronique van Soerland hebben in september samen met zoon Michael een nieuwe winkel geopend in de Kapellestraat. Ze baatten in het verleden al een bistro uit in Nederland. Ze zijn van oorsprong afkomstig uit ons buurland, maar wonen ondertussen al 22 jaar in België. Het idee voor Mediterraneo was niet ver zoeken. “We houden van lekker eten en drinken en hebben een voorliefde voor Spanje”, vertelt Veronique. Ze verkopen dan ook de producten die ze zelf graag eten. “We hebben enorm veel keuze. Achteraan in de zaak hebben we allerlei oliën en azijn, maar ook drank zoals limoncello en likeur van de tap. Het voordeel is dat je een fles kan nemen en zelf beslist hoeveel je wil hebben. We hebben zo iemand gehad die allemaal 100 ml-flesjes had gekocht voor bij het dessert aan de feesttafel”, vertelt Veronique.

De keuze bij Mediterraneo is enorm. “Bij de azijnen kan je bijvoorbeeld kiezen tussen limoncelloazijn, balsamicoazijn, whiskeyazijn, melkazijn tot aardbeiazijn. We hebben verder ook een uitgebreid assortiment van kruiden, tapas, pasta’s, dipjes, noem maar op. Er is daarnaast ook een groot non-foodassortiment van Italiaanse leren schorten tot kookgerief en servies. Tijdens de kerstperiode is hier enorm veel van verkocht, waardoor we ons assortiment momenteel terug moeten aanvullen.”

Assortiment

De zaak nam met de eindejaarsperiode een goede start. “We zijn in september geopend en hebben meteen een vuurdoop gehad.” De zaakvoerders werkten vroeger al voor een keten met etenswaren, maar wilden liever een eigen zaak starten waar ze meer eigen accenten kunnen leggen. “We wilden zelf onze producten kiezen en aankopen. We krijgen ook heel wat mensen over de vloer die op zoek zijn naar een bepaald product. Bij een keten is het moeilijk om op dergelijke vragen in te gaan, maar wij proberen dan altijd op zoek te gaan, zodat we aan de vraag van de klanten kunnen tegemoet komen. Soms ontdekken we zo ook lekkere producten die een mooie aanvulling vormen op ons assortiment.”

Mediterraneo heeft ook een ruim aanbod voor geschenken. “We hebben enkele pakketten die al gemaakt zijn, maar mensen kunnen ook gewoon zelf iets samenstellen en dan maken we er een pakketje van.”