Nieuwe Proxy Delhaize in Lichtervelde opent (normaal gezien) in mei

Lichtervelde krijgt er in mei er een supermarkt bij, want dan opent in de Weststraat een gloednieuwe Proxy Delhaize. Dat bevestigt Roel Dekelver, woordvoerder van de supermarktketen.

Al dringt enig voorbehoud zich op: de opening werd al twee keer uitgesteld… In juli 2022 al raakte bekend dat Delhaize een nieuwe supermarkt van duizend vierkante meter met een ruime parking wilde openen in Lichtervelde.

De winkel komt op de site Vallaey, waar vroeger landbouwmachines verkocht werden. De opening liep vertraging op omdat er beroep werd aangetekend tegen de vergunning en omdat de zoektocht naar een uitbater niet van een leien dakje liep. Die zou nu gevonden zijn.

De voorbereidende werken zijn alvast gestart.