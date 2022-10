Na vijf jaar opnieuw Westlaanpromenade in Roeselare

Diverse lokale gerespecteerde ondernemers uit de West- en Noordlaan slaan nu zondag 9 oktober opnieuw de handen in elkaar om hun laan nog aantrekkelijker te maken voor de klant.

“Graag willen we het enthousiasme en het succes van de twintig vorige edities terugbrengen”, aldus voorzitter Hubert Vervisch, één van de drijvende krachten van dit initiatief. “Na vijf jaar windstilte is de 21ste editie op die manier een feit.”

Gevarieerde zondag

De veertien deelnemende zaken en vier sponsors hebben een aantrekkelijk programma uitgestippeld om hun klanten een mooie gevarieerde zondag te bezorgen. Dit gaat om proeverijen, demonstraties of testritten met elektrische auto’s en elektrische fietsen. Elke zaak zorgt voor een leuke activiteit. Jade, de dochter van Hubert, geeft bijvoorbeeld samen met enkele lesgevers in de Sint-Jozefsstraat enkele yoga-workshops. Speciaal voor dit evenement worden de West- en Noordlaan tussen 10 en 17 uur autoluw gemaakt. De parking van Delhaize fungeert als centraal punt.

“Vanop die plek rijdt er doorlopend een treintje dat de klanten naar de verschillende deelnemende zaken zal brengen. Men kan de Westlaan vanop een bepaalde hoogte bezichtigen, er staat een springkasteel en één gelukkige mag zelfs naar huis met een ballonvaart. Naast een jeugdbeweging die voor wat lekkers zorgt, komen ook drie Roeselaarse clubs het geheel opvrolijken. Je kunt de voertuigen van de Roeselaarse Vespaclub bewonderen, de 2nd War Friends, een vereniging van eigenaars van geallieerde legervoertuigen, uniformen en gebruiksvoorwerpen uit die periode, trakteren die dag met gratis ritjes en ook VDL stelt hun nieuwste elektrische bus voor, gekoppeld aan een job-dag.

Extra schwung

“Door middel van duurzame contacten en samenwerking met onze collega-ondernemers geven we onze straat wat extra schwung. Een meerwaarde voor zowel onszelf als onze klanten”, klinkt het in koor.

“Als we zien wat er leeft in onze buurt, kunnen we alleen maar super-enthousiast meedoen.” Deelnemende zaken zijn: Garage L’Avenir Nissan, Samyn Wonen, Decoroo New, IC Dien Verpleegkunde, Pelletwinkel, Bikerepublic, Garnierdershuis, Jadeyoga, Tallore Sharing Flavours, Infraligne, Slagerij Didier, Argenteuil en Koona.