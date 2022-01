Modezaak Miss Marie opent noodgedwongen pop-up in Brugge

Lore Snijkers (25) runt al bijna drie jaar de kledingwinkel “Miss Marie” in het centrum van Roeselare. Doordat de verbouwingswerken heel wat vertraging opliepen, besloot ze ondertussen een pop-up te openen in Brugge. Zodra de werken klaar zijn, keert ze terug naar Roeselare en zullen er heel wat vernieuwingen te bespeuren zijn.

Drie jaar geleden opende Lore Snijkers (25) uit Roeselare de deuren van “Miss Marie” in de Delaerestraat, een modezaak die zich vooral richt op jongvolwassen vrouwen. “Ik was zelf heel erg graag met mode bezig en ging heel graag shoppen”, vertelt Lore Snijkers. “Daarnaast wissel ik gewoon graag van outfit en ik was altijd op zoek naar meer trendy en betaalbare items. Nu kunnen we volledig onze eigen stijl volgen en die is heel uiteenlopend. Op die manier kunnen we er ook voor zorgen dat er ‘voor ieder wat wils’ in de collecties zit. Er komen ook vaak meisjes samen met hun moeder over de vloer. Dat vinden we super tof!”

Samen met Maxim

Vanaf dat de winkel in Roeselare opnieuw zijn deuren opent, zal ook Maxim Bille (25) in de zaak stappen. Lore en Maxim willen hun klanten graag nog meer comfort aanbieden door onder andere de ruimte te vergroten, meer paskamers te voorzien en ook de collectie en het assortiment op zich uit te breiden . Zo willen ze naast kledij ook allerlei accessoires, schoenen, lifestyle producten en zelfs een parfumlijn in hun winkel opnemen. Die veranderingen vragen natuurlijk om een heleboel verbouwingswerken. “In november gingen de verbouwingswerken van start, maar door onvoorziene omstandigheden liepen ze helaas heel veel vertraging op”, vertelt Lore. “We wilden onze collecties niet enkele online verkopen, omdat we weten dat veel van onze klanten toch nog graag eens de kleren komen passen. Daarom hebben we besloten om eind januari een pop-up in de Academiestraat in Brugge te openen. Tot 6 februari kunnen we op die manier toch nog onze aangekochte collecties presenteren en het fysieke contact met onze klanten in stand houden. Zodra de verbouwingswerken klaar zijn, keren we sowieso terug naar Roeselare. Wanneer dat zal zijn, weten we nog niet. Hoe sneller hoe beter! In ieder geval zijn we momenteel dus bezig met onze dromen te verwezenlijken. Onze winkel wordt namelijk dubbel zo groot!”