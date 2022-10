Minder standhouders, maar meer beleving op de 69ste Jaarbeurs in Roeselare

Van dinsdag 1 tot en met vrijdag 11 november vindt in de Roeselaarse Expohallen de 69ste jaarbeurs plaats. “We zetten resoluut in op beleving”, klinkt het bij de organisatie.

Ook de Jaarbeurs voelt de crisis, met een pak minder standhouders. De organisatie maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe weg in te slaan. “Omdat zowel publiek als standhouders open stonden voor wat verandering, introduceren we dit jaar heel wat nieuwigheden”, trapt voorzitter Stijn Couvreur een open deur in.

“Anders dan anders, was ons uitgangspunt. Deze editie nemen de standjes slechts vier vijfden van de traditionele 10.000 m² in. Op de resterende oppervlakte geeft iSkate elke dag demonstraties en kunnen aanwezigen ook zelf de skates, rolschaatsen en skeelers ombinden. Ondertussen kun je een optreden meepikken van Arjoen Entertainment, accordeon-sensatie Johnny Clarysse of een act van Charle en Latan. Daarnaast kan geproefd worden van een initiatie swing of salsa, ding je mee voor de beker tijdens de eerste Foute Quiz-battle voor bedrijven en ondernemers, volg je één van de talrijke centraal gelegen kookworkshops of bakdemonstraties en geniet je van een verrassende modeshow. Bestsellerauteur Delphine Steelandt en Dr. De Marteleire geven ook een voordracht. Voor de allerkleinsten is er een kidscorner onder begeleiding van VeniProjects voorzien, er staat een gezelschapsspellen-namiddag voor gezinnen op het programma en op woensdag 9 november komt de Sint op bezoek.”

Nieuwigheden

Op de iets kleinere oppervlakte stellen 110 standhouders uit Roeselare en omstreken hun laatste nieuwigheden voor, waarbij gefocust wordt op interieur, bouw en renovatie, buitenlandse vakantiebestemmingen, auto’s, textiel, voeding en demonstratie-artikelen. “Bijna de helft staat trouwens voor de allereerste keer op onze beurs, wat de nieuwe wind nog eens extra benadrukt. Enkele tradities zijn wel overeind gebleven”, zegt Stijn.

“De verkiezing van de ‘Mooiste Stand’, de Okra- en Seniorenvoordeel-dag of Dag van de Gezinsbond en de gerenommeerde Provinciale kapperswedstrijd voor jongeren op zondag. Met dit nieuwe concept willen we ons publiek op haar wenken bedienen en er een echte belevingsjaarbeurs van maken.” Tickets kosten 8 euro.