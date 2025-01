Milcobel rondt verkoop YSCO aan Davidson Kempner af: “Naam blijft behouden”

Zuivelcoöperatie Milcobel kondigde woensdag de succesvolle afronding aan van de verkoop van haar dochteronderneming YSCO, met vestiging in Langemark, aan Davidson Kempner. Het management en personeel wordt integraal overgenomen. Ook de naam YSCO blijft behouden.

In juli 2024 kondigde zuivelcoöperatie Milcobel aan dat ze dochteronderneming YSCO wilde verkopen aan Davidson Kemper. Vijf maanden later is de verkoop een feit. “Deze transactie sluit naadloos aan bij de door Milcobel uitgezette strategie om zich volledig te richten op haar kernactiviteiten in zuivel, meer bepaald premium zuivelingrediënten (zoals mozzarella, geraspte kaas, melkpoeder, wei, boter en room), consumentenproducten (waaronder bekende kaasmerken als Brugge Kaas en private label kaas), en distributie”, klinkt het.

Verbeteren productieprocessen

Onderdeel van deze strategie is ook de aangekondigde voorgenomen fusie met FrieslandCampina. “De opbrengsten uit de verkoop van YSCO zullen worden geïnvesteerd in het verbeteren van de productieprocessen, het optimaliseren van de infrastructuur en het vervroegd aflossen van langetermijnschulden. Hierdoor wordt directe waarde gecreëerd voor de leden-melkveehouders van Milcobel.”

Getrouwheidspremie

Bovendien profiteren de leden-melkveehouders rechtstreeks van de verkoop via een extra getrouwheidspremie van 3 euro op 100 liter geleverde melk: 1,5 euro 100 liter over de liters van 2024 en 1,5 euro op 100 liter over de geleverde liters van 2025. “Met de succesvolle verkoop van YSCO zetten we een belangrijke stap in onze strategie om ons volledig te concentreren op onze kernactiviteiten in zuivel. Dit stelt ons in staat om sterker en efficiënter te opereren, en tegelijkertijd concrete voordelen te realiseren voor onze leden-melkveehouders. Samen bouwen we aan een duurzame en toekomstgerichte coöperatie”, zegt Peter Grugeon, CEO van Milcobel.

Private label

YSCO is een private label ijsproducent, met productiefaciliteiten in Langemark en het Franse Argentan. Het bedrijf distribueert jaarlijks ongeveer 190 miljoen liter ijs en is daarmee Europa’s tweede grootste producent van ijsjes voor private label. In de zomer, het hoog seizoen, werken er 950 mensen. “Het management en personeel wordt integraal overgenomen, en de naam YSCO blijft ook behouden”, zegt Kathleen De Smedt, communication manager bij Milcobel.

Vermogensbeheerder

Davidson Kempner Capital Management LP is een wereldwijde vermogensbeheerder met ongeveer 37 miljard dollar aan vermogen onder beheer en meer dan 500 medewerkers verspreid over zeven kantoren: New York, Philadelphia, Londen, Dublin, Hong Kong, Shenzhen en Mumbai. Bij de aankoop werd Davidson Kempner ondersteund door Afendis Capital Management als operationele partner, een gespecialiseerde investeerder en investeringsmanager in voedings- en farmaceutische bedrijven uit Istanbul. (TOGH)