Mieke Merlevede verhuist Chez Marie naar Menenstraat: “Op slag verliefd op dit pand”

Tien jaar geleden opende Mieke Merlevede haar winkel Chez Marie op de Neermarkt in Ieper, maar drie weken geleden verhuisde ze naar een pand in de Menenstraat dat ze kon kopen. In de schaduw van de Menenpoort biedt ze nu haar lokale specialiteiten aan.

De katten in de etalage van Chez Marie verraden al haar voorliefde voor Ieper, maar uitbaatster Mieke Merlevede is eigenlijk geen echte Ieperling. “Ik ben een Heuvellander, maar wel één met een hart voor Ieper”, vertelt Mieke. “Dat is begonnen toen ik hier naar de middelbare school ging. Daarna kwam ik in de toeristische sector terecht, eerst door vijf jaar te werken voor Peter De Groote en daarna door 3,5 jaar aan de slag te gaan als receptioniste in Hotel Ariane.”

Hoe is Chez Marie begonnen?

“Na mijn tijd in Ariane werkte ik een tijdje als gerante van een schoenenwinkel in Kortrijk. Omdat ik daar grotendeels mijn plan moest trekken, kreeg ik de smaak van het zelfstandig ondernemerschap te pakken. Plots zag ik dat een bordje met ‘Te huur’ hing aan het pand in de Neermarkt 6 en ik dacht: nu is het moment. Het eerste weekend van december 2013 gingen we open. We specialiseren ons vooral in artisanale en lokale producten. Honderd procent Belgisch is het niet, omdat we soms op de grenzen stoten van het aanbod. Olijven hangen hier niet aan de bomen, maar in mijn segment wil ik ook olijfolie kunnen aanbieden. We verkopen bijvoorbeeld heel veel geschenkmanden en daarvoor is olijfolie wel een product waar vaak naar gevraagd wordt.”

Is de commerce veel veranderd sinds je begon in 2013?

“In 2014 begon de eeuwherdenking en dat was meteen knalboem en een massale toestroom van herdenkingstoeristen… Logisch, want er waren veel speciale ceremonies en huldigingen. Het is normaal dat die toestroom na de eeuwherdenking verminderde. Vervolgens kwam corona en de brexit en is alles toch drastisch veranderd. De diehards die meerdere keren per jaar kwamen, zie je bijna niet meer. Anderzijds is er ander toerisme in de plaats gekomen: Mensen die komen fietsen, Nederlanders, Denen, Zweden, zelfs Duitsers… Ik vind wel dat we meer en meer verschillende nationaliteiten zien. Dat is leuk.”

“Ik ga graag naar Londen, misschien deels door de Britten die naar Ieper komen”

Wat is de verhouding tussen Ieperlingen en toeristen in je winkel?

“Dat is te zien in welke periode. In december zal het 80 à 90 procent lokale mensen zijn. In de zomer heb je dan weer veel meer toerisme, want Ieperlingen zijn dan vaak op reis. Nu richting 11 november neemt het toerisme weer de bovenhand. Uiteindelijk is het een leuke mix van de twee. Wij hebben altijd gezegd: we willen een winkel voor de lokale mensen en iedere toerist die binnenkomt is mooi meegenomen. We wilden ons zeker niet profileren als puur een toeristenwinkel.”

Van waar komt de naam Chez Marie?

“Mieke is een oervlaamse naam die moeilijk uit te spreken is in het Engels of in het Frans. Dat merkte ik ook al toen ik receptioniste was in Hotel Ariane. Ik wilde enerzijds wel die persoonlijke toets, maar anderzijds moest het ook een naam zijn die goed bekte. En aangezien familieleden in Frankrijk mij altijd Marie noemden, kwamen we uit bij Chez Marie. Het is ook niet dat we maanden de tijd hadden om over een naam na te denken. De droom om te starten met eigen winkel kwam best wel plotseling.”

Waarom ben je verhuisd naar de Menenstraat?

“De hoofdreden is omdat we dit pand konden kopen. Toen we het zagen, waren we op slag verliefd erop, ook omdat het de Menenstraat is, toch wel dé belangrijkste straat van Ieper. Er is hier een bepaalde chemie: de mensen die hier wandelen, de Menenpoort… Nu is het wel spijtig dat we de Menenpoort even niet kunnen zien, maar als ik buitenkom en rondkijk, dan krijg ik nog steeds een wauwgevoel. Het is een impressionant gebouw, al waren de lakenhallen ook leuk.”

Is er een goeie samenwerking tussen de handelaars in de Menenstraat?

“Dat wel. Met de meeste handelszaken uit de straat hebben we een soort spaarkaart gecreëerd. Op het einde van de rit hebben we elkander nodig. Een klant die bij de buren gaat, passeert langs jouw winkel en ziet misschien iets dat hem interesseert. Er zijn gelukkig nog genoeg mensen die willen commerce doen, die zorgen dat hun gevel er goed uitziet. Voor mezelf vind ik het ook belangrijk dat mijn winkel opvalt vanaf de straat. Je mag er niet vanuit gaan dat de mensen sowieso binnenkomen.”

Wat doe je graag in je vrije tijd?

“Ik ga heel graag naar Londen. Dat is voor mij een stopcontact waar ik mijn stekker kan insteken om de batterijen op te laden. Er is daar een bepaalde sfeer die me ideeën doet krijgen. Misschien is dat deels gekomen door de Britten die ik in Ieper tegenkom. Ik kan vertrekken met mijn auto en daar een hele dag rondlopen en bezinnen. Metro op, metro af, kilometers wandelen… Het is niet dat ik daar per se iets moet kopen, want vaak kom ik ook met lege handen naar huis. Het is gewoon de sfeer die daar hangt. De ondernemers, mensen die er iets van willen maken. Dat inspireert me wel.”