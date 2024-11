Lickfresh maakt komaf met slechte adem van je hond: Vives-studenten lanceren innovatieve hondensnack

Zijn die likjes van je geliefde viervoeter niet altijd even appetijtelijk? Zes laatstejaarsstudenten agro- en biotechnologie aan de hogeschool Vives hebben een oplossing voor je. Met Lickfresh ontwikkelden ze een natuurlijke hondensnack die smaakt als een beloning en in dezelfde beweging de slechte adem van je trouwe metgezel aanpakt.

De studenten dierenzorg Tinne Peeters (Duffel), Reini Pille (Wevelgem), Imane Scheyving (Beernem) en Kato Melsens (Beselare) hebben het net als studenten landbouw Stan Decalf (Watou) en agro-industrie Loucka Lannoo (Tielt) het al net iets te veel meegemaakt: hun overenthousiaste hond die hen met liefde kwam overstelpen, slechtruikende adem gratis inbegrepen.

“En daar wilden we iets aan doen”, glimlacht woordvoerder Kato Melsens. “Samen kregen we het idee om Lickfresh te ontwikkelend: een liksnack voor honden die hun ademt een pak verbetert.” Het zestal werkte de voorbije maanden keihard aan het recept en lanceert het product nu via hun studentenonderneming.

Volledig natuurlijk

Lickfresh bestaat volledig uit natuurlijke ingrediënten. “Die hebben stuk voor stuk een specifieke rol. “Zo bevat het gedroogd zeewier om tandplak te verminderen, zorgt munt voor een frisse geur en we hebben ook clinoptilote toegevoegd. Het mineraal staat bekend om haar weldadige werking voor de darmflora en -functie. Spirulina tenslotte bezorgt onze liksnack zijn groene kleur én is tegelijk een krachtig middel om vieze mondgeuren te neutraliseren.”

De zes studenten gingen in de eerste plaats op zoek naar een snack die de adem van hun hond verbeter, maar ook de algemene gezondheid versterkt. “Maar we wilden natuurlijk ook dat Lickfresh gewoon lekker is. Zo kunnen baasjes hun viervoeter een gezonde beloning geven. En wij garanderen dat de kusjes en likjes die daarna zullen volgen, des te aangenamer zullen zijn.”

Lickfresh kost 4,99 euro per portie. Bestellen kan via lickfresh.dogs@gmail.com, de Facebookpagina of Instagramaccount @lick.fresh.