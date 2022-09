Lendeleedse Spar in nieuw kleedje

Tanja Beernaert en Koen D’Hulst openen op donderdag 8 september hun vernieuwde Spar Colruyt Group-winkel in de Stationsstraat 56 in Lendelede. “Onze supermarkt kreeg een make-over met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en een sfeervolle inrichting”, zeggen ze.

De plannen voor de verbouwingen werden al meer dan een jaar geleden opgestart, maar nu is het zover. De winkel kreeg een nieuwe frisse en modernere inrichting, met een nieuwe indeling en nog meer focus op verse voeding. De grootste blikvangers van de winkel zijn de volledig nieuwe bakkerijafdeling, de nieuwe kassa’s en de uitgebreide wijnafdeling.

Tanja Beernaert en Koen D’Hulst zijn al meer dan 28 jaar Spar-ondernemers. “Na onze eerste kleine Spar-vestiging in Zwevegem, namen we in 2006 de Spar in Lendelede over”, zeggen ze.

Uitgebreid aanbod

“We zijn tevreden met de vernieuwde inrichting van onze winkel en kijken er naar uit om dat eindresultaat aan onze klanten te kunnen tonen. Ons aanbod is nog altijd heel uitgebreid, met speciale aandacht voor verse en lokale producten. Zo verkopen we in onze winkel heel wat streekproducten, zoals de bieren van brouwerij De Meester, Seppe’s Granola en andere artisanale producten zoals confituren en koffies. Vanaf nu werken we verder met elektronische prijslabels, zodat de correcte prijs altijd vermeld staat.”

Duurzaamheid

Een ander aspect is de duurzaamheid. “De winkel is nu voorzien van energiezuinige ledverlichting en alle koelmeubels zijn met deuren afgesloten, waardoor die minder koude verliezen. Vanaf donderdag 8 september kan iedereen opnieuw terecht in de winkel. Bovendien zijn er heel wat interessante acties gepland boven op de bestaande promo’s in de Spar-folder.”