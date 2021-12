Lendelede krijgt eigen brouwerij: De Meester verhuist van Stasegem naar Nelca-site

Dirk De Meester en Ann Verfaillie van Brouwerij De Meester uit Stasegem verhuizen hun activiteiten na Nieuwjaar naar de Nelca-site in Lendelede. Daar kunnen ze hun brouwcapaciteit verdubbelen. De bestaande horecazaak aan de huidige brouwerij wordt dan weer overgenomen en gaat verder onder de naam Brasserie Staceghem.

In oktober 2015 hielden Dirk De Meester (59) en Ann Verfaillie (57) hun Brouwerij De Meester boven de doopvont. De eerste biertjes zagen het levenslicht in de garage van hun woning in Kuurne, maar in mei 2016 verhuisden de activiteiten al naar een pand in Stasegem. Daar kan het echtpaar, dat één werknemer in dienst heeft, om en bij de 1.100 hectoliter per jaar brouwen, maar het plafond is stilaan bereikt.

“Ik ben al mijn hele leven gepassioneerd door de brouwwereld”, legt Dirk uit. “Ik ben industrieel ingenieur chemie, maar had eigenlijk liever brouwtechnieken gestudeerd. Alleen zagen mijn ouders daar destijds geen toekomst in.”

Vaste waarde

Dirk werkte zijn hele leven als productieleider in de textielindustrie bij OJ Van Maele en Lampe Textiles in Tielt, maar bleef thuis aan de slag als hobbybrouwer. “Gewoon uit interesse, maar een zestal jaar geleden werd alles wat serieuzer. En nu is onze huidige locatie te klein geworden.”

De brasserie blijft, zo kunnen we ons bier ook in Stasegem blijven promoten

De dertien vaste bieren van Brouwerij De Meester – onder andere Meester Dubbel, Dul Meesterke, Cuvée Jerome en Maître Blond – zijn naast de limited editions in sneltempo uitgegroeid tot vaste waarden in de bierwereld. “Naast België zijn we ook in Nederland en Noord-Frankrijk actief en onze eigen brasserie draait ook op volle toeren. In die mate zelfs dat we de keuze moeten maken tussen onze brouwactiviteiten en de bijhorende horecazaak.”

Toen de Stasegemse overburen (en broer en zus) Lesley en Gregory Soete interesse toonden om de brasserie over te nemen, raakte alles in een stroomversnelling. “Het gaf ons de kans om de toekomst van onze brouwerij onder de loep te nemen, met in het achterhoofd de wetenschap dat het horecasegment in goeie handen achter blijft.”

Eind januari starten

Dirk en Ann vonden een nieuw onderkomen in Lendelede, waar ze een 650 vierkante meter groot pand op de Nelca-site in gebruik zullen nemen. “We zullen er onze jaarlijkse brouwcapaciteit naar 2.860 hectoliter kunnen optrekken en krijgen er ook letterlijk meer ademruimte. Er zal ook plaats zijn om honderd wijn- en whiskyvaten een plek te geven, waar onze bieren op kunnen rijpen. We zullen er ook een kleine taproom voorzien waar bierfanaten twee vrijdagavonden en één zondag per maand terecht kunnen.”

Het laatste Stasegemse brouwsel is ondertussen een feit, de komende weken wordt de brouwerij integraal naar Lendelede verhuisd en verder uitgebreid. “We hopen om eind januari operationeel te zijn”, valt te horen.

De Meester zal zich vanaf nu ook als Lendeleedse brouwerij in de markt zetten, al wordt de link met Stasegem niet doorgeknipt. “Met dank aan de brasserie die hier behouden blijft en op 14 januari heropent. Die vaart verder onder de naam Brasserie Staceghem en blijft onze bieren serveren. Zo kunnen we ons bier ook nog in Stasegem blijven promoten.”

Mooie jaren

Vanuit Lendelede willen Dirk en Ann hun geesteskind verder doen groeien. “We hebben mooie jaren voor ons”, zeggen ze overtuigd. “Aan mogelijke opvolging denken we nog niet, maar onze twee zonen Kevin (33) en Wouter (29) zijn geïnteresseerd in wat we doen. We zien wel wat de toekomst op dat vlak brengt, eerst willen we focussen op onze opstart op Lendeleedse bodem.”

Info: www.brouwerij-demeester.be