Lege zwarte container wordt kerststal op de Brugse Markt

Zowel op de Markt als op het Simon Stevinplein in Brugge raken drie zwarte kerstcontainers niet verhuurd. En er zijn er al twalf minder besteld dan vorig jaar. Een andere container is buiten gebruik, wegens schade bij het transport. Een van de lege containers zal na Sinterklaas ingevuld worden als kerststal.

Net als vorig jaar hekelde oppositieraadslid Nele Caus (N-VA) tijdens de gemeenteraad maandagavond de lelijke en dure, zwarte containers op de Brugse kerstmarkt: ”Die hebben in 2021 maar liefst 600.000 euro gekost. Opnieuw missen we de typische kerstsfeer in Brugge. Zelfs de extra lichtjes en de kerstbomen tussen die kille boxen kunnen dit niet verhelpen. Verkoop die ondingen!”

Volgens toerismeschepen Mike Hoste (Vooruit) hebben enkele handelaars afgehaakt wegens het slechte weer en de lage omzet vorig jaar. “Het Brugs Handelscentrum heeft bij Brugge Plus twaalf units minder besteld. Zes containers staan leeg, drie op de Markt en drie op het Simon Stevinplein. Eén van de lege containers op de Markt zal na Sinterklaas een kerststal worden, een andere op het Simon Stevinplein zal door Brugse chefs gebruikt worden om voor een goed doel te koken tijdens de Warmste Week..”

Verlies

“De huurprijzen zijn natuurlijk gestegen. Het Brugs Handelscentrum vraagt 2.700 euro voor ambachtelijke handelaars, 12.500 euro voor voedingszaken en drankstandjes. Zelf moet het Brugs Handelscentrum jaarlijks 225.000 euro aan Brugge Plus betalen voor de huur van de containers, waardoor het gespreid over meerdere jaren een financiële nuloperatie wordt voor de Stad. BHC leed vorig jaar 93.161 euro verlies met de kerstmarkt, de stad Brugge heeft dat op zich genomen en ook voor kerstbomen gezorgd dit jaar.”

Volgens Sandra Wentein (Vooruit) haken vele handelaars af omdat er teveel duurzaamheidseisen gesteld worden en omdat er geen schaatspiste meer is op de Markt: “Er is nood aan iets dat de mensen lokt naar de kerstmarkt. Want na 25 december koopt niemand nog kerstartikelen. Positief is wel de nieuwe opstelling van de containers.”