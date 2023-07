‘Word boerderijspotter’ in Wingene zet land -en tuinbouwers in de kijker

Via de campagne ‘Word (boerderij)spotter’ zetten gemeente Wingene en Inagro land- en tuinbouwers in de kijker. Via een uitgestippelde route krijgen fietsers, wandelaars en passanten de kans om de groene omgeving te bewonderen.

Om hun economische activiteiten uit te oefenen, hebben land- en tuinbouwers bedrijfsgebouwen nodig. Daarnaast dragen ze bewust zorg voor de identiteit van landschappelijke zichten. Ze investeren in beplanting, bomen, struiken en ander groen die hun bedrijf integreert in het omliggende landschap. Zij verdienen dan ook positieve aandacht.

“Wij willen boer en burger dichter bij elkaar brengen, door de recreant te tonen hoe land- en tuinbouwers bijdragen aan de beeldkwaliteit van hun bedrijf en directe omgeving. Om de ambitie kracht bij te zetten, werd de publiekcampagne ‘Word (boerderij)spotter’ opgericht”, verduidelijkt schepen van Land- en Tuinbouw Hedwig Kerckhove.

Boerderijpakket

Inagro stippelde een route uit die geïnteresseerden al fietsend, lopend of wandelend kunnen afleggen. In de gemeente Wingene leidt een fietsroute van 40 km de recreant langs enkele van de vele geïntegreerde bedrijven. Een routeplan en borden met QR-codes begeleiden hen daarbij. Wie nog actiever door de route wil gaan, kan onderweg stoppen voor een foto op één van de vijf shotspots. Dit zijn de perfecte uitkijkposten van waaruit men een mooi zicht krijgt op de geleverde inspanningen.