Varkensboeren Marino en Els leggen hun dieren in de watten: “We verwennen ze met eigen voeder waarin zelfs bessen verwerkt zitten”

Marino Huyghe (47) en zijn echtgenote Els Desmedt (44) van het varkensbedrijf Bien Acquis 1339 in Diksmuide stellen hun nieuwe voederinstallatie voor. “Wat we hen te eten geven smaak je in het vlees”, weet Marino. Een deel van de voeding wordt op het eigen bedrijf geteeld. “Op twaalf jaar tijd moet die voederinstallatie terugverdiend zijn.”

Varkensboerderij Bien Acquis investeerde in een eigen voederinstallatie. “Zo verkleinen we onze ecologische voetafdruk. Bovendien kunnen we een deel van onze eigen gewassen zoals tarwe, wintergerst en droge pulp erin verwerken. De overige bestanddelen kopen we nog steeds aan. Het resultaat geven we uitsluitend aan onze varkens. Het is niet de bedoeling onze voeders te commercialiseren. Het gaat om de productie van ongeveer 120 ton varkensvoeding per week. Met de winst die we maken door zelf onze voeders te maken hopen we de investering op twaalf jaar terugverdiend te hebben.”

Bij Bien Acquis lopen in de stallen 650 zeugen rond en ruim 7.000 mestvarkens. Een zestal jaar terug lanceerden de zaakvoerders hun eigen Bien Acquis-label. Maandelijks vertrekken 120 geslachte ‘labelvarkens’ naar ambachtelijke slagerijen. “Ons vlees verliest veel minder vocht tijdens het bakken en is bijzonder smaakvol. We hebben trouwens zelf een webshop http://www.bienacquis.be en een winkel die op afspraak open is”, voegt Els er nog aan toe.

Prijsstijging

Bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid bevestigen ze dat zo’n investering niet zo vaak voorkomt. “De meeste varkensboeren doen daarvoor nog steeds beroep op een veevoederleverancier”, reageert Bart Merckaert. “Het komt dus eerder sporadisch voor dat een varkensbedrijf een eigen menginstallatie heeft.” De prijs voor een ton veevoeders varieert van 400 tot 500 euro afhankelijk of het gaat om biggen, zeugen of vleesvarkens.

En dan heeft Merckaert het nog over de energiecrisis. “Uiteraard wegen die stijgende kosten op de rentabiliteit. De prijs voor varkens is dan wel aanzienlijk gestegen van 126 euro vorig jaar naar 207 euro op dit moment voor 100 kilo, toch blijven de winstmarges laag tot zelfs negatief door die hoge kosten.” (GUS)