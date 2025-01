Sint-Vincent, de patroonheilige van de wijnbouwers, voor het eerst gevierd in Heuvelland

Vandaag, 25 januari, was een historische dag in Heuvelland: voor het eerst werd Sint-Vincent, de patroonheilige van de wijnbouwers, hier gevierd. Dit is niet alleen een primeur voor Heuvelland, maar ook voor heel België. Deze viering markeert een belangrijke mijlpaal in de erkenning van de wijnbouwtraditie in de regio.

De festiviteiten begonnen om 16.30 uur met een plechtige ceremonie waarbij de wijnbouwers een speciaal ontworpen mantel ontvingen. Deze werd hen overhandigd door José Lemahieu na het opzeggen van een gelofte voor het Wijnbroederschap. De mantel, kleurrijk en op maat gemaakt, symboliseert de verbondenheid en trots van de lokale wijnbouwgemeenschap.

Yves Bondue nam de groep op sleeptouw en verzorgde ook de muzikale begeleiding van het evenement. Hij vertelde het verhaal van Sint-Vincent en gaf daarmee context aan de traditie. Daarnaast componeerde Bondue een uniek West-Vlaams wijnlied dat vandaag in première ging en met enthousiasme werd aangeleerd aan alle aanwezigen.

Na de ceremonie volgde een sfeervolle processie langs de pittoreske, bochtige weggetjes van Heuvelland. De deelnemers, gekleed in hun nieuwe mantels, droegen een eiken vaatje en de gesnoeide takjes van hun wijnstokken die op 22 januari werden geknipt. Halverwege de route was een halte voorzien, waar Yves Bondue het verhaal van Sint-Vincent verder uitdiepte en het wijnlied opnieuw werd gezongen.

De tocht eindigde in het Zwaluwnest, waar een bijzondere ceremonie plaatsvond. Iedere wijnbouwer kwam naar voren om zijn persoonlijke leuze voor het komende jaar uit te spreken, een traditie die hun betrokkenheid en toewijding aan de wijnbouw onderstreept. De plechtigheid werd afgesloten met het offeren van de gesnoeide takjes in het vuur, een symbolische daad van dankbaarheid en een gebed voor een vruchtbaar wijnjaar.

De viering van Sint-Vincent in Heuvelland benadrukt niet alleen de religieuze en culturele betekenis van deze patroonheilige, maar ook de passie en inzet van de lokale wijnbouwgemeenschap. Het evenement was een unieke samenkomst van traditie, geloof en gemeenschap, en heeft de basis gelegd voor een nieuwe traditie in de regio. (EF)