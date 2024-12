REO-veiling zet in 2025 nog meer in op duurzaamheid: “Profiteren van de vernieuwing”

Naar goede gewoonte maakt de directie en raad van bestuur van de REO-veiling eind december een balans op van het voorbije jaar. “Het was een kletsnat jaar wat zorgde voor een daling in de aanvoer van vollegrondsgroenten maar voor komkommers en courgettes was het een topjaar met dank aan de influencers.”

“Onze omzet is gestegen en toch werden er minder producten aangeleverd”, vat directeur Filip Vanaken het voorbije jaar samen. “Dat heeft vooral te maken met de betere prijs die de telers voor hun producten kregen. Dat is niet volledig een hoeraverhaal want ook de kosten stegen fel. We hebben ongeveer 750 land- en tuinbouwbedrijven die hier hun producten aanbieden. Dat zijn naast enkele Oost-Vlamingen, Fransen en Nederlanders vooral West-Vlaamse familiebedrijven. Zij staan aan de Europese top als het gaat om duurzaamheid.”

Meteen is het belangrijkste woord gevallen, duurzaamheid is het voorbije jaar de rode draad geworden in het verhaal van de land- en tuinbouw en dus ook van de REO-veiling. “Met de drie coöperaties in ons land vormen we samen een gemeenschappelijk front om al onze bedrijven mee te krijgen in dit verhaal. We moeten zorgen dat er geen twee snelheden ontstaan. Gelukkig zijn die kleine familiebedrijven veel wendbaarder dan de logge grote landbouwbedrijven die vooral in Nederland actief zijn.”

Komkommers en courgettes

In de cijferkolom valt een aanzienlijke stijging op van de omzet courgettes en komkommers. “De vraag is in 2024 voor deze twee groenten enorm gestegen en onze telers hebben daar snel op ingespeeld. Grondsla kende dan weer een spectaculaire daling door een virus dat welig in onze serres tiert. Daarom schakelen velen over naar de hydrocultuur maar die investering is duur.”

“De reden van de gestegen vraag naar komkommers en courgettes moet gezocht worden in de slechte oogst in Spanje maar vooral in een stijging van de vraag naar producten voor mediterrane gerechten. Onze bevolking is veranderd van samenstelling en op Instagram en andere socials maken influencers veel promotie voor gerechten met die ingrediënten. Er zijn trouwens duidelijke signalen dat door de opwarming van de aarde, de wateroverlast in het zuiden gekoppeld aan extreme droge periodes daar, het centrum van de groeten- en fruitteelt zich naar de lage landen zal verplaatsen. Daar moeten we klaar voor zijn want zoals het er nu uitziet zullen wij straks Europa voeden.”

“In 2025 hopen we te profiteren van de vernieuwing van ons rollend materieel, de opgefriste inkomhal en een moderne onthaalaccommodatie. In de Raad van Bestuur zetten we een verjonging in. Min-veertigers, zullen dit jaar structureel deel gaan uitmaken van de bestuursorganen. Naast duurzaamheid zal het in 2025 nog meer gaan over luisteren naar en communiceren met onze telers, met de kopers en de keurders”, besluit directeur Filip Vanaken.