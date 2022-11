Provincie scherpt waterbeleid aan: bijkomende waterbuffers in Westhoek op komst

In 2023 legt de Provincie West-Vlaanderen nog meer nadruk op waterbeheer. Naast blijvende inzet op het beheer van de waterlopen, goed voor minstens 3 miljoen euro, worden er volgend jaar verschillende investeringsprojecten opgestart om enerzijds wateroverlast te bestrijden, en anderzijds watervoorraden aan te leggen.

“Met de klimaatveranderingen neemt de kans op overstromingen en wateroverlast toe. Ook wij zijn daar niet blind voor”, aldus gedeputeerde Bart Nayaert. Er wordt in totaal 2,7 miljoen euro uitgegeven om wateroverlast te bestrijden. Op de Grote Beek in Wingene, de Blekerijbeek in Ichtegem, de Godelievebeek in Roeselare en de Collievijverbeek in Roeselare komen er gecontroleerde overstromingsgebieden. In Ledegem investeert de Provincie in een integraal waterproject op de Heulebeek.

Kwestbare regio voor droogte

“Een ander gevolg van de klimaatopwarming is de extreme droogte waar we steeds vaker mee te kampen krijgen”, vervolgt de gedeputeerde. “Maximaal watervoorraden aanleggen is cruciaal om die droogte te overbruggen. Samen met de gemeentebesturen in de regio Ieper-Poperinge-Heuvelland onderzoeken we de mogelijkheid om 1 miljoen kubieke meter water op te slaan voor de landbouw. Het is een kwetsbare regio die zeker baat heeft bij het aanleggen van waterbuffers.”

Daarnaast komen er twee waterputten in Heuvelland en Pittem. Afhankelijk van de procedures kunnen dat er nog meer zijn. Ook blijft de Provincie inzetten op het aanleggen van klassieke spaarbekkens, in Zwevezele starten de werken daarvoor in 2023.