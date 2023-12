Piet en Elien hebben duurzame hoeveslagerij:“Klein maar fijn, met oog voor kwaliteit”

Aan de Schuiferskapelsesteenweg in Tielt ligt de hoeve van Piet Vanbruwaene en Elien Colpaert. Vijf jaar geleden breidden ze hun boerderij uit met hoeveslagerij Het Elsthof. Een slagerij mét eigen windmolen. “We doen dit echt uit eigen overtuiging.”

Wat ooit begon als een gek idee om wat vlees van de eigen runderen te verkopen, is intussen uitgegroeid tot een hoeveslagerij van formaat. Niet alleen de automaat van Het Elsthof wordt elke dag goed gevuld met lekkers, op vrijdag, zaterdag en zondag kan je ook op de boerderij zelf terecht om je bestellingen op te halen.

Hoe is het voor jullie eigenlijk allemaal begonnen?

Elien: “We deden voor vrienden en familie al thuisverkoop en iedereen was daar altijd heel enthousiast en vol lof over. Vanuit die insteek is het idee gegroeid om een hoeveslagerij op te starten. Vanuit mijn opleiding aan de hotelschool bezat ik de knowhow en feeling om zoiets aan te pakken, gecombineerd met de passie van Piet voor de dieren. We wilden de keten volledig rondmaken en de consument een lekker stukje vlees garanderen, zonder additieven.”

Intussen bieden jullie wel véél meer aan dan enkel rundvlees.

Elien: “De bedoeling was om enkel met pakketten te werken, rundvlees en burgers, maar dat is een beetje mislukt. (lacht) Ons gamma is gaandeweg gegroeid, op vraag van onze klanten. Zo begonnen we ook zelf de charcuterie te maken. Nog altijd proberen we wel eens iets nieuws. De man die Piet heeft opgeleid komt regelmatig nog eens bij ons langs. Hij heeft toch de basis helpen te leggen van wat Het Elsthof nu is.”

Hoe worden de taken bij jullie verdeeld?

Piet: “Het is mijn taak om het rund zelf te versnijden, het karkas uit elkaar te halen en alle stukken mooi te verwerken. Ook de charcuterie neem ik op me. De bereidingen zijn dan weer Elien haar afdeling. Sommige dingen doen we samen, zoals de hamburgers maken. Elien neemt ook het administratieve gedeelte voor haar rekening, terwijl ik op de boerderij mijn ding doe tussen de koetjes en de kalfjes. We hebben nu een 250-tal runderen, voldoende om Het Elsthof te voorzien van alle vlees. We werken ook enkel met vrouwelijke dieren, die zijn veel malser en smaakvoller.”

Elien: “We krijgen ook hulp van een paar goede studenten op wie we elk weekend kunnen rekenen en ook mijn schoonouders helpen elke dag. Zonder die twee zou alles wat vierkant draaien, denken we. Zolang het lukt op deze manier, willen we het graag zo kleinschalig mogelijk houden. Zo garanderen we ook zelf de kwaliteit.”

Jullie hechten veel belang aan duurzaamheid, toch een bijzondere insteek.

Elien: “Voor ons is dat niet zo bijzonder, we zijn daar al heel lang mee bezig. Nog voor Het Elsthof er was, hadden we al zonnepanelen op onze varkensstallen liggen. Intussen hebben we ook op het dak van Het Elsthof zonnepanelen en hebben we een eigen windmolen gezet. We konden immers niet volledig ons eigen rendement garanderen, want mede door de frigo’s in onze slagerij hebben we veel energie nodig. We zijn toen informatie gaan inwinnen, er zijn studies gedaan en uiteindelijk beslisten we om een windmolen te plaatsen. Hij draait bijna elke dag, want het waait dag en nacht, en vormt dus een perfecte aanvulling op onze zonnepanelen. We zijn heel trots dat we in Tielt de eersten waren om een windmolen te plaatsen. Een zo goed als geruisloze, trouwens. Ook onze buren waren heel positief.”

Wat met het verpakkingsmateriaal?

Elien: “Onze bereidingen zitten allemaal in doosjes van gerecycleerd suikerriet. Niet alleen is dat gerecycleerd materiaal, het wordt ook niet warm in de oven en is dus heel aangenaam in gebruik. We blijven de nieuwigheden ook op de voet opvolgen. We doen dit allemaal uit eigen overtuiging, omdat we het heel belangrijk vinden om ons steentje bij te dragen.”

Ook de korte keten is voor jullie erg belangrijk.

Elien: “We werken samen met een lokale groentewinkel voor de verse groentjes, onze aardappelen zijn van eigen land, de confituur wordt gemaakt van de eigen druivelaars aan de koeienstallen, onze sauzen maken we zelf met verse scharreleitjes en voor het brood werken we samen met lokale bakkers uit Tielt. Onze zuivel wordt ook rechtstreeks gebracht door iemand die in West-Vlaanderen rondrijdt van boer tot boer met de producten. We werken dus zoveel mogelijk met collega’s voor de dingen die we niet zelf kunnen doen. Zoveel mogelijk korte keten, omdat we wel wat chauvinistisch zijn en onze eigen sector willen steunen.”

Piet: “Iets wat trouwens wel wat meer zou mogen gebeuren.”

Straks zijn het eindejaarsfeesten. Ook in Het Elsthof?

Elien: “We doen voornamelijk tapasplanken, kaas- en vleesplanken en fondue en gourmet. Ook hiervoor werken we samen met een uitstekende kaasboer, onze focus ligt op kwalitatief en zo vers mogelijk werken. ’s Morgens wordt alles bereid, ’s middags kan het afgehaald worden, zodat alles kraakvers geleverd is. Klein maar fijn, met oog voor kwaliteit.”

Meer info: elsthof.be