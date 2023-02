Nu ook groepsaankoop voor milieuvriendelijke vogelafschrikmiddelen

De gemeente Wingene start een groepsaankoop voor milieuvriendelijke vogelafweer. Tot en met 28 februari kunnen land- en tuinbouwers uit de gemeente intekenen.

Wie een vogelschrikkanon wil inzetten, moet zich schikken naar de algemene politieverordening van de politiezone Regio Tielt en is gebonden aan strikte regels. Tegelijk moeten ook geluidsarme en milieuvriendelijke afschrikmethodes toegepast worden. De luide knal van het vogelschrikkanon heeft als doel ongewenste bezoekers op het veld te verjagen, maar veroorzaakt anderzijds een hinderlijk geluid voor omwonenden.

Brecht Warnez, schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid: “Het gebruik van de vogelschrikkanonnen en of andere geluidsproducerende toestellen is verboden tussen 22 en 6 uur. Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren. Op het perceel moeten gelijktijdig geluidsarme en milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden worden toegepast.”

Keuze uit negen systemen

In het kader van het Leader project ‘Geïntegreerd Faunaplan’ ging Stadlandschap West-Vlaamse Hart op zoek naar een beter evenwicht tussen de verschillende soorten op het platteland. Het opzet was onder meer om landbouwers te ondersteunen bij het beperken van schade aan landbouwgewassen door de inzet van milieuvriendelijke afschrikmiddelen.

“Uit praktijkervaringen blijkt dat verschillende producten best afgewisseld en gecombineerd worden voor het meest effectieve resultaat”, weet schepen van Landbouw Hedwig Kerckhove. “Om de milieuvriendelijke vogelafschrikmiddelen tegen een interessante prijs aan te kunnen bieden aan de land- en tuinbouwers organiseert de gemeente een groepsaankoop.”

Nog tot en met 28 februari kunnen land- en tuinbouwers, met een bedrijfszetel of perceelgebruik in de gemeente Wingene, deelnemen aan de groepsaankoop. Er is keuze uit negen verschillende milieuvriendelijke afweersystemen.

Bestellen kan via www.wingene.be/groepsaankoop-alternatieve-vogelafweersystemen.