Nora Decock heeft ook grootste pompoen in Sint-Denijs

Al voor de 22ste keer organiseerde de Landelijke Gilde Sint-Denijs, samen met Ferm en Samana een pompoenweging. Daarnaast mochten ook grote vruchten of zonnebloemen binnengebracht worden voor de prijskamp. Het wegen van de 20 pompoenen was het hoogtepunt van de dag. Een week nadat de jonge Nora Decock, dochtertje van Wouter en Svenja Roelands, de eerste prijs won op de Kreupelwijk, ging ze ook in Sint-Denijs met de eerste prijs lopen. Woog haar pompoen vorige week bijna 278 kg, dan wees de weegschaal nu een gewicht van 276 kg aan. Op de foto zien we de organisatie met enkele sympathisanten. (GJZ-foto GJZ)