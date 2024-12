Milcobel wil fuseren met zuivelmastodont FrieslandCampina

Zuivelcoöperatie Milcobel, met vestigingen in Langemark, Moorslede en Brugge, wil fuseren met de grote internationaal opererende zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Van de bijna 11.000 leden-melkveebedrijven die de nieuwe organisatie zou tellen, zouden er 1.550 komen van Milcobel.

Zuivelcoöperaties Milcobel en FrieslandCampina kondigden vandaag het voornemen aan om te fuseren. De voorgenomen fusie vereist goedkeuring van de ledenraad van FrieslandCampina, de Buitengewone Algemene Vergadering van Milcobel en mededingingsautoriteiten. Leden-melkveehouders, medewerkers, ondernemingsraden en vakbonden zijn over het voornemen tot fusie geïnformeerd.

Op basis van de gecombineerde jaarcijfers van FrieslandCampina en Milcobel over 2023, exclusief Milcobel’s Ysco-business die wordt verkocht, zal de nieuwe organisatie een pro forma omzet hebben van meer dan 14 miljard euro, actief zijn in 30 landen, wereldwijd bijna 22.000 medewerkers tellen en een totaalvolume van ongeveer 10 miljard kilogram ledenmelk verwerken. Deze melk wordt geleverd door bijna 11.000 leden-melkveebedrijven in eigendom van ongeveer 16.000 leden-melkveehouders in Nederland, België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

Coöperatieve gedachtegoed

“Het coöperatieve gedachtegoed, dat diepgeworteld is bij Milcobel en FrieslandCampina, vormt de basis voor deze voorgenomen fusie”, aldus Betty Eeckhaut, voorzitter van het bestuur bij Milcobel. “Ons doel is en blijft om meerwaarde te creëren voor onze leden-melkveehouders. Door onze regionale complementariteit worden we dé coöperatieve partner voor bestaande en nieuwe leden, met een solide melkaanvoer voor een succesvolle toekomst. Voor medewerkers biedt de nieuwe organisatie volop kansen om zich te ontwikkelen in een internationale omgeving. Voor klanten betekent deze fusie meer innovatiekracht, een uitgebreid productportfolio en verdere professionalisering van onze dienstverlening.”

Melkprijs

“De fusie van FrieslandCampina en Milcobel is meer dan de som der delen”, zegt Sybren Attema, voorzitter van het bestuur bij Zuivelcoöperatie FrieslandCampina. “Het creëert één toekomstgerichte, gemeenschappelijke zuivelcoöperatie die veerkrachtig is en kansen op de dynamische, mondiale zuivelmarkt kan benutten. Dit versterkt onze aantrekkingskracht op leden-melkveehouders, handelspartners en medewerkers. Bovendien helpt deze stap ons om een toonaangevende melkprijs voor onze leden-melkveehouders te realiseren, zowel nu als in de toekomst.”

Fusievoorstel in 2025

De besturen van de coöperaties en de directies van de ondernemingen hebben een overeenkomst op hoofdlijnen ten aanzien van de voorgenomen fusie getekend. “Het streven is om in de eerste helft van 2025 een fusievoorstel uitgewerkt te hebben dat besproken zal worden met de leden van FrieslandCampina en de aandeelhouders van Milcobel. Vervolgens zal deze fusieovereenkomst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Milcobel en de ledenraad van FrieslandCampina. De fusie vereist goedkeuring van de mededingingsautoriteiten”, klinkt het.

Zeven vestigingen Milcobel

Milcobel heeft zeven vestigingen, waarvan drie in West-Vlaanderen: Langemark, Moorslede en Brugge. In 2023 realiseerde Milcobel een omzet van 1,3 miljard euro, telde 1.550 ledenbedrijven en verwerkte het 1,3 miljard kilogram melk. De coöperatie heeft 1.600 medewerkers die zuivelproducten verwerken zoals kaas, boter, melkpoeder, roomijs, melkdranken, room en wei. Naast eigen merken en huismerkkaas voor grote supermarktketens, produceert Milcobel grondstoffen en ingrediënten voor de voedingsindustrie, zoals mozzarella, geraspte kaas, boter en room.

FrieslandCampina is een coöperatie van 14.634 melkveehouders (9.417 melkveebedrijven) in Nederland, Duitsland en België. In 2023 verwerkte de onderneming 9,4 miljard kilogram ledenmelk en had ze een omzet van 13,1 miljard euro. FrieslandCampina heeft vestigingen in 29 landen en telde eind 2023 wereldwijd 20.928 medewerkers. (TOGH)