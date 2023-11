Landbouwersfamilie reageert op geweigerde vergunning in Poelkapelle: “Net beslist in de complexe politieke onzekerheid van het stikstofdossier”

De landbouwersfamilie Mouton kreeg een vergunning van de provincie West-Vlaanderen voor hun investering in de vestiging voor varkens in Poelkapelle, maar daar steekt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) een stokje voor. De familie reageert nu, maar neemt nog geen beslissing over eventuele verdere stappen. “We begrijpen dat de beroepsprocedure net ingediend en beslist diende te worden in de allicht meest complexe politieke onzekerheid van het hele stikstofdossier.”

“We ontvingen inderdaad recent de weigering van onze vergunningsaanvraag voor de renovatie van ons varkensbedrijf naar een toekomstgerichte en duurzame exploitatie”, klinkt het bij de familie uit Lochristi. “De vergunning die we eerder van de provincie ontvingen gaat wel degelijk over ons bestaande varkensbedrijf in de Waterstraat in Poelkappelle en over een renovatie van onze oude varkensstallen naar een nieuwe, toekomstgerichte infrastructuur. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over een nieuw stallencomplex dat in een open ruimte gebouwd zou worden.”

Toekomstgericht

“Om ons familiaal varkensbedrijf verder toekomstgericht te kunnen uitbaten, moeten we antwoord geven aan de noden van de maatschappij: daarbij staan duurzaamheid, aandacht voor milieu en dierenwelzijn centraal. Daarvoor moeten de oude stallen dringend omgebouwd worden naar nieuwe, ruime en emissiearme stallen. Op vlak van dierenwelzijn gaat dit over ruime, moderne, goed geconditioneerde stallen, met natuurlijk daglicht, continue beschikbaarheid van vers voedsel en water en verrijkingsmateriaal als afleiding voor de varkens. Op vlak van milieu gaat dit over stikstofreducerende maatregelen en bouwtechnieken. Dit zijn dus allemaal investeringen die net bijdragen aan een lagere impact op het milieu en beter dierenwelzijn.”

Stikstofdossier

“Maar we begrijpen dat de beroepsprocedure net ingediend en beslist diende te worden in de allicht meest complexe politieke onzekerheid van het hele stikstofdossier, met geen handvaten of decretale basis. Dit neemt niet weg dat de toekomst van ons varkensbedrijf gebaseerd is op duurzaamheid. We gaan daarom verder onderzoeken hoe in de toekomst, en op basis van welke richtlijnen, onze aanvraag wel vergunbaar wordt. We hopen dat we in Poelkapelle tot een gezond draagvlak komen voor ons familiaal bedrijf. Anderzijds moeten de impact en hinder voor onze buren lager zijn dan deze op vandaag. We volgden hiervoor al de nodige stappen, adviesrondes van de bevoegde Vlaamse administraties en overlegrondes die nodig zijn om tot een gedragen vergelijk te kunnen komen.” (TP)