Keeper Simon Mignolet promoot familiale landbouw op Open Boerderij Dag in Dudzele

Op zuivelboerderij ‘t Schottenhof in Dudzele bij Brugge vond zondag de Open Boerderijdag plaats. Zuivelcoöperatie Fairebel wil het grote publiek zo laten kennismaken met de eerlijke producten van een familiaal melkveebedrijf. Ook Vlaams minister van landbouw Jo Brouns (CD&V) en Club Brugge keeper Simon Mignolet kwamen hun steun voor de landbouw betuigen.

Het was bijzonder druk in het kleine bij Brugge horende polderdorp Dudzele zondag. De hele dag door kon het grote publiek er terecht bij zuivelboerderij ‘t Schottenhof van Steven Schramme en Charlotte Baert. Het evenement werd georganiseerd door zuivelcoöperatie Fairebel, waar ook boederij ‘t Schottenhof bij aangesloten is. “Onze organisatie vindt zijn bestaansrecht in de samenwerking van coöperanten die zich inzetten voor eerlijke producten. Met een evenement zoals de Open Boerderijdag willen we mensen de gelegenheid bieden om het harde werk te ontdekken dat dagelijks wordt verricht door onze boeren om ons van voedsel te voorzien”, zegt voorzitter Erwin Schoëpges.

120 melkkoeien

“Wij hebben 120 melkkoeien en hun melk is de bron van tal van heerlijke, verse producten, waaronder onze zelfgemaakte yoghurt en boter. Faircoop/Fairebel biedt ons bovendien de broodnodige ondersteuning en garandeert een eerlijke prijs voor onze producten”, weet landbouwer Steven Schramme. Op de Open Boerderij Dag konden de bezoekers een rondleiding op de boerderij volgen, een hapje en een drankje nuttigen en vooral ook vele verse zuivelproducten aankopen.

Simon Mignolet

Ook Club Brugge-keeper Simon Mignolet tekende present. Hij is immers ambassadeur van Fairebel. “Een groot deel van mijn eigen familie en mijn schoonouders zijn actief in de sector, meer specifiek in de fruitteelt”, vertelt Mignolet. “Ik besef dus heel goed dat onze boeren een essentiële rol spelen in veel van de producten die we dagelijks gebruiken. Overigens ben ik zelf een grote fan van de chocolademelk van Fairebel, ideaal om te herstellen na een voetbalwedstrijd.”

Handtekeningen

De keeper van blauw-zwart deelde overigens met plezier handtekeningen uit aan de massaal opgekomen vooral jonge Club Brugge supporters. Eerder op de dag stond hij er ook in het doel voor een tornooitje penalty trappen. Nog een hoge gast was Vlaams minister van landbouw Jo Brouns (CD&V) die kwam pleiten voor meer erkenning en respect voor het harde werk. Hij zou ook zijn best doen om mee te ijveren voor een goede eerlijke melkprijs voor de boeren.