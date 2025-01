“Kans dat dit gebeurt is 1 op 100.000”: Kristof (43) ontdekt drieling kalfjes in zijn stal

Kristof Desmedt (43) loopt dezer dagen met een grote glimlach rond op z’n boerderij in Alveringem. Hij werd onlangs verrast door de geboorte van een drieling in z’n koestal. “Erg speciaal.”

“Ik ben landbouwer sinds 2013 en mijn gespecialiseerd melkveebedrijf – het Liefhooghof – ligt in Beveren-aan-de-IJzer, een deelgemeente van Alveringem”, vertelt Kristof. “Ik maakte een erg speciale gebeurtenis mee: de geboorte van een drieling bij mijn koeien. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ook bij dichte collega’s heb ik dat nooit eerder gezien of gehoord. Het blijkt zeer uitzonderlijk. Ik vind het alvast prachtig.” (lees verder onder de video)



Met een brede glimlach op z’n gezicht nam Kristof ons mee naar de stal, z’n jack russell Lizy huppelde enthousiast mee. “De mama en de kalfjes stellen het zeer goed, ze zijn kerngezond”, vervolgt Kristof. “De geboorte gebeurde volledig natuurlijk.” De drieling bleek een grote verrassing. “Op een voormiddag kalfde de koe alleen. Toen ik ging kijken, zag ik eerst één kalf en dan pas het tweede en het derde. Oei oei, dacht ik, dat wordt hier een heel belevenis! Ik was erg verwonderd.”

Kleine kans

De kans op een drieling bij koeien blijkt 1 op 100.000. “Uiteindelijk hoefde ik hen slechts eenmaal biestmelk te geven”, blikt Kristof terug op de geboorte. “Daarna hebben ze altijd gezogen bij de moeder en alles ging vanzelf. Normaal scheiden we na enkele dagen het kalf van de moeder, maar momenteel laat ik deze drieling wat langer bij de mama. Het gaat wonderwel.”

Drieling vertrekt

De opmerkelijke geboorte doet de landbouwer wel iets. “Daarvoor doen we het eigenlijk”, stelt Kristof. “De geboorte van tweelingen heb ik wel al meegemaakt op mijn boerderij, maar een drieling? Nee, dat is een primeur.” De drieling blijft niet op de hoeve. “De moeder is van het Holstein-ras, maar de vader is van het witblauw ras zodat de kalveren wat meer vlees krijgen en dus meer waard worden. Het gaat om twee stieren en één vaars. Normaal is de vaars niet vruchtbaar, dat is ook zo bij tweelingen”, besluit de landbouwer. (TP)