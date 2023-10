Ieperse korte keten wint aan populariteit dankzij zomerzoektocht

De zomerzoektocht Korte Keten in Ieper was een groot succes. Meer dan 1.000 deelnemers gingen op pad om kennis te maken met de Ieperse korte keten. De wedstrijd, die van begin juni tot begin oktober liep, was een initiatief van de stad Ieper om de lokale producten en producenten in de kijker te zetten.

Stad Ieper heeft in samenwerking met een twaalftal lokale korte keten- of 100% West-Vlaams adressen een succesvolle wedstrijd georganiseerd. In de loop van de zomer konden inwoners en bezoekers van de stad op zoek gaan naar een eenvoudige vraag bij elke hoevewinkel. De antwoorden konden ingevuld worden op een wedstrijdformulier of online.

Fair trade

“Met deze actie wil de stad lokale economie en lokale landbouw in het bijzonder in de kijker zetten. Want ook dit is fair trade. Je kiest voor verpakkingsarm voedsel, streekeigen producten en dus weinig voedselkilometers. Recht van de boer naar je bord staat garant voor smaakvolle producten waarbij de producent ook een eerlijke prijs krijgt. Ook de webpagina www.ieper.be/korte keten geeft toelichting bij een aantal Ieperse initiatieven en een overzicht van alle hoevewinkels en andere 100% West-Vlaams adressen”, zegt Patrick Benoot, schepen van landbouw (Open Ieper).

Vijf winnaars

Er vielen 316 ingevulde wedstrijdformulieren in de bus. Uit alle correct ingevulde formulieren koos een onschuldige hand vijf winnaars. Elke winnaar ontving een toepasselijke mooie mand vol met lekkers uit Ieper, recht van de hoeve, recht van de korte keten. Deze prijzen worden aangeboden door het stadsbestuur, maar de mensen van de korte keten zorgden zelf nog voor een extraatje. De winnaars zijn: Christine Wullaert uit Brielen, Fries Vandermarliere uit Brielen, Annick Malfait uit Ieper, Geert Van Tieghem uit Assebroek en Mario Carton uit Poperinge.