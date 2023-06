Ga eens op zomerzoektocht langs lokaal en duurzaam lekkers in Ieper

In Ieper zijn vind je heel wat korte ketenadresjes. Van 1 juli tot 30 september kan je deelnemen aan de zomerzoektocht. Je maakt er kennis met 12 korte ketenpunten.

De tocht is net geen 40 kilometer. Geniet van een hoevepicknick 100% West-Vlaams, een verfrissend hoeveijsje, een dorstlessend hoeveterrasje of smakelijk stuk fruit en vergeet intussen de vragen van de wedstrijd niet in te vullen!

12 ketenadressen

Dit zijn de 12 korte ketenadressen waar je een wedstrijdvraag vindt: Hoevewinkel ’t Wieltje – Brugseweg 403, 8900 Ieper, Hoevewinkel Zuid Bellegoed – Rijselseweg 85, 8900 Ieper, Hoevewinkel Siam – Maaldestedestraat 137, 8902 Zillebeke, Hoevewinkel Filip en Els Coppein – Kemmelseweg 76, 8900 Voormezele, Hoevewinkel Evelien – Komenseweg 113, 8902 Hollebeke, ’t Kluizeken – Pannenhuisstraat 61, 8902 Voormezele, ’t Een en ’t Ander – Poperingseweg 8, 8900 Ieper, Fruit Myngheer – Steenstraat 47, 8904 Zuidschote, Hoevewinkel ’t Omloophof – Noordhofweg 1, 8900 Brielen, Hoeveautomaat Deigers – Casselstraat 52, 8908 Vlamertinge, Het Nutsbedrijf, Palingbeekstraat 6, 8902 Ieper en Le monde des mille couleurs, Zweerdstraat 6, 8900 Dikkebus.

Geef de 12 antwoorden in in het online deelnameformulier en misschien win je een mand met streekeigen lekkers.