Ernest Masschelein uit Woesten kweekt momenteel een reuzenpompoen, met een gewicht van naar schatting 250 tot 300 kilo.

“Hij is echt fier op zijn pompoen. Zaterdagavond gaan we de pompoen wegen en zullen we zien hoeveel hij effectief weegt”, aldus zijn enthousiaste partner Lore Merveillie.