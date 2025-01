Dieter Vantyghem wil waterlinzen kweken: “Ik wil van dit project een succes maken”

Handelskwekerij Vantyghem uit Egem krijgt vanuit het Europese Leader-programma een subsidie voor het uittesten van het kweken van waterlinzen als alternatieve bron van eiwitten. Het is al het tweede project waarvoor zaakvoerder Dieter Vantyghem steun krijgt. Hij geeft met veel passie tekst en uitleg over zijn projecten.

Leader is een Europees subsidieprogramma dat lokale projecten ondersteunt in plattelandsgebieden. Egemnaar Dieter Vantyghem heeft net een door Leader gesteund project rond het hergebruik van drijfmest als alternatief voor kunstmest afgerond en krijgt nu opnieuw steun voor zijn nieuwe project rond het telen van waterlinzen.

“De aanzet voor mijn project rond drijfmest lag in 2021 toen de prijzen voor kunstmest door geopolitieke problemen tot wel 300 % stegen”, vertelt Dieter.

“Voor ons als siertelers werd dit haast onbetaalbaar, waardoor we op zoek moesten naar alternatieven. Bij het zoeken daarnaar kwam ik op het idee om te kijken of drijfmest hier geen oplossing kon bieden. Tenslotte is dit gratis en zorgt het bij landbouwers voor kopzorgen om aan de wettelijke normen te voldoen inzake mestverwerking. Na wat opzoekingswerk besloot ik daarrond, met de steun van Inagro, een project in te dienen bij Leader, dat werd goedgekeurd en dat liep van 1 januari 2023 tot 31 december 2024.”

210 ton mest

Het project is echt een succes geworden. “Voor de aanlevering van de kalvergier werk ik samen met mijn goede vriend en landbouwer Nico Depuydt. Ik heb bij aanvang uiteraard een aantal investeringen moeten doen in onder andere pompen, opvangtanks en een zandfilter, maar na ongeveer drie maanden waren de resultaten al meer dan veelbelovend.”

Waterlinzen zijn een belangrijke alternatieve bron van eiwitten

“Dankzij de samenwerking met Inagro kon ik beschikken over de vereiste wetenschappelijke knowhow en kon ik de nodige tests doen om de optimale meststof voor mijn planten te verkrijgen. Kort samengevat komt het erop neer dat ik de aangeleverde drijfmest opsla, deze door de zandfilter laat lopen om alle vaste materie eruit te filteren en de restvloeistof vervolgens met kunstmest aanvul om tot de optimale verhouding stikstof, fosfor en kalium te komen.”

“Inmiddels staat alles op punt en bestaat 50% van mijn plantenvoeding uit natuurlijk product. Op die twee jaar tijd heb ik 210 ton drijfmest verwerkt, wat ook ecologisch niet onbelangrijk is”, vertelt Dieter.

Eendenkroos

“Doordat ik zelf leergierig ben en door de zeer goede samenwerking met Leader besloot ik in 2024 een project in te dienen voor het telen van waterlinzen, beter bekend als eendenkroos. De reden voor deze stap is dat na corona de markt van de potplanten ingestort is en ik op zoek wilde naar een extra bron van inkomen. Ik besef dat ik met mijn kleiner bedrijf niet de concurrentie moet aangaan met de grote kwekers van sla, tomaten of komkommers.”

“Ik kwam dan toevallig in contact met Reindert Devlamynck, die voor Inagro werkt, die een kei is op het vlak van waterlinzen en dit ook al uittestte bij azaleakwekerij Van De Steene in Maldegem. Hij bracht mij op het idee om dit te proberen telen op een professionele manier.”

“Ik besloot in het verhaal mee te gaan en dus start ik begin volgend jaar met de teelt. Ik ga hiervoor een 500 vierkante meter grote ondiepe vijver aanleggen in een van mijn serres, die in twee compartimenten verdeeld zal worden en waarin het water met de eendenkroos langzaam zal rondstromen.”

Waterlinzen zijn een veelzijdig en gezond product, waarin 30 tot 40% eiwitten zitten en die dus een perfect alternatief zouden kunnen worden voor soja, die we nu vanuit verre landen moeten invoeren.

Enthousiast

“Het zou een goede basis kunnen zijn voor voedings- en huidverzorgingsproducten. Door het hoge gehalte aan eiwitten, vitaminen en antioxidanten is het een goede keuze voor gezondheidsbewuste consumenten en de groeiende veganistische en plantaardige markt.”

“Qua smaak is het vrij neutraal en qua kleur en textuur lijkt het op spinazie. We zullen vroeg of laat toch op zoek moeten naar alternatieven voor soja en ik had iets van ‘als ik het niet doe, zal een ander het zeker doen’. Ik heb al contacten gehad met enkele voedingsverwerkende bedrijven uit de regio die zeer enthousiast waren en ook hotelschool Spermalie uit Brugge en diverse chefs zijn nieuwsgierig om met waterlinzen aan de slag te gaan.”

“Het is nu aan mij om de komende maanden alles uit te bouwen en ook te proberen het tot een succes te maken”, besluit Dieter.