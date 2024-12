De Lovie levert voor dertigste keer primeurhopscheuten: 1.000 euro voor 250 gram

Woensdagochtend werden in de Roeselaarse REO Veiling de eerste hopscheuten van het nieuwe teeltseizoen geveild. Na twee jaar niet werden die dit jaar wel terug geleverd door vzw De Lovie uit Poperinge en dit al voor de dertigste keer. De primeurhopscheuten, die werden verkocht aan 1.000 euro voor 250 gram, krijgen een culinaire bestemming bij restaurant ’t Parksken in Balegem. “En aan deze verkoop is ook het goede doel gekoppeld.”

Door de hoge energiekosten in 2022 en de overvloedige regen van vorig jaar kon vzw De Lovie de voorbije twee jaar geen primeurhopscheuten leveren. “Dit jaar konden we de hopplanten wel in ideale omstandigheden rooien en ophalen. We zijn dan ook erg blij dat we terug zijn als primeurleverancier. Een jubileumeditie, want het is de dertigste keer dat we dit mogen en kunnen doen” aldus Angie Verbrigghe, stafmedewerker communicatie van de Poperingse organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt.

De eerste hopscheuten werden vorig jaar geveild voor 110 euro per kilogram, een veel lagere prijs dan de jaren voorheen. Woensdagochtend kocht groothandel en versnijderij Allgro uit Sint-Lievens-Houtem het primeurschaaltje van 250 gram voor 1.000 euro. “We zijn blij dat de prijs voor de hopscheuten terug gestegen is. Het goede doel heeft daar ongetwijfeld ook iets mee te maken. Nu kijken we uit naar de hopscheuten van de andere leveranciers. Die worden in aanloop naar Valentijn geleverd”, aldus Remie Dewitte, commercieel directeur van de REO Veiling.

De REO Veiling schenkt in het kader van de primeurverkoop zelf bovenop de duizend euro nog eens 500 euro aan De Lovie alsook 500 euro aan Allgrow, het interne sociale project van koper Allgro ten voordele van verschillende goede doelen. Bij De Lovie vzw is men erg dankbaar voor de steun. “De opbrengst van deze primeurverkoop zal worden gebruikt voor de aankoop van twee mini-ezeltjes die we zullen inzetten om mensen in hun eigen leefgroep te bezoeken Dieren brengen rust en verbinden mensen op een unieke manier”, aldus Angie. En de eerste hoppescheuten, die worden binnenkort geserveerd in ’t Parksken in Balegem. “Hier zullen ze als een echte delicatesse worden geserveerd.”