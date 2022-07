Brandweer moet uitrukken voor… dorstige kippen

Drie pluimveebedrijven in Langemark-Poelkapelle kwamen maandag en dinsdag in de problemen: ze dreigden hun kippen niet meer van voldoende drinkwater te kunnen voorzien en moesten rekenen op de brandweer om extra water aan te voeren.

“De boeren van drie pluimveebedrijven waren in paniek en namen contact op met de brandweer: ze maken gebruik van leidingwater, maar er was maandag en dinsdag te weinig druk in hun leidingen”, zegt Dominique Parmentier, postoverste van Brandweer Westhoek in Langemark-Poelkapelle.

Te veel water gebruikt

De brandweerlieden kwamen eerst ter plaatse om te kijken wat er kon gebeuren. Daarna deden ze sinds afgelopen maandagavond meer dan tien ritten naar de pluimveebedrijven in de Stroombeek-, Poelkapelle- en Ieperstraat om hun duizenden kippen van voldoende water te voorzien, door de bufferput op het bedrijf bij te vullen met tankwagens.

“Dit is toch een vrij nieuw fenomeen in deze gemeente”, vervolgt Parmentier. “De oorzaak? Moderne pluimveebedrijven blijken sterk afhankelijk te zijn van leidingwater en mogelijk wordt er vooral tegen de avond te veel water gebruikt van het net. En nog te vaak voor ‘luxeproblemen’ op zulke hete dagen, zoals het beregenen van het gazon. Ik roep op om daarmee te stoppen, in het belang van het welzijn van de dieren. Waterleveringen aan burgers moesten we nog niet doen.”

Weinig druk op het water

In deelgemeente Sint-Juliaan bleken inwoners van de Brugseweg nochtans ook plots zonder water te zitten maandagavond. “Ik woon hier nu bijna een jaar en we merken in de straat om de drietal weken een lagere druk in het leidingwater, maar afgelopen maandagavond was het heel extreem: in een kwartier kwamen er letterlijk twee druppels uit mijn douche”, zegt bewoner en triatleet Jari Carpentier (24). “Na een warme werkdag en looptraining had een koude douche deugd gedaan.”

In andere gemeenten in de regio lijkt het probleem zich niet te stellen. “Ook ik gebruik leidingwater, maar kreeg nog niet te maken met een alarmsituatie omwille van te lage druk. Voorlopig hoor ik ook geen problemen bij collega’s”, vertelt Danny Coulier. Hij is pluimveehouder in Alveringem en voorzitter van de Landsbond Pluimvee.

“Waarom leidingwater? Pluimvee is heel gevoelig aan waterkwaliteit”, aldus Coulier. “Zelfs het leidingwater, dat drinkbaar is voor de mens, behandelen wij nog extra voor ons pluimvee.”

De Watergroep

De Watergroep heeft in Langemark-Poelkapelle slechts weet van één pluimveebedrijf, dat zonder water dreigde te vallen aan de Stroombeekstraat. “En dat had te maken met het feit dat de meterput van het bedrijf te ver verwijderd was van het begin van onze leiding”, stelt Brigitte Van Damme, woordvoerster van De Watergroep. “De Watergroep is enkel verantwoordelijk voor de eigen leiding, waarin wel voldoende druk was. Wij kregen geen melding van klachten bij andere klanten en huishoudens.”

Na de problemen bij de pluimveebedrijven in Langemark-Poelkapelle maandagavond, nam waarnemend burgemeester Laurent Hoornaert (TOPE 8920) preventieve maatregelen.

“Met de gemeente verspreidden we een brief naar de (pluim)veehouders met de info, dat ze bij een dreiging van watertekort, tijdig contact moeten opnemen met de brandweer”, besluit Hoornaert. (TP)