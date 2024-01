Boze Anzegemse boeren verenigen zich om mee actie te voeren vanuit Kortrijk: “We zijn boos! Niet nu pas. Er wordt niet geluisterd!”

Sinds zondag voeren boze boeren op meerdere plaatsen in ons land actie en is het protest in alle provincies voelbaar. Dinsdag verzamelden een vijftiental tractors om 14 uur aan het nieuw Gemeentepunt op de Heirbaan in Anzegem. In colonne reden ze naar Kortrijk waar een zestigtal landbouwvoertuigen voor verkeershinder zorgde aan de rotonde van de President Kennedylaan met de Beneluxlaan. Hierdoor vormden er zich lange files.

De boeren vertrokken in de vooravond via verkeerswisselaar ‘t Ei en de E17 richting de transportzone LAR in Rekkem. Daar blokkeerden ze een aantal rotondes. De landbouwers zijn van plan om de komende dagen nog in alle Vlaamse provincies verder actie tie voeren op belangrijke verkeersassen. “De druppel om te gaan betogen is de beslissing geweest van Vlaanderen om het stikstofdossier goed te keuren”, zegt gemeenteraadslid Amandine Eeckhaut (CD&V-Eendracht) die deel uitmaakt van een familiaal akkerbouw-vleesveebedrijf. “Twintigduizend bezwaren werden onder de mat geveegd. De industrie mag uitstoten en de landbouw mag veel minder. Stikstof is stikstof. Het is de boer die de rekening betaalt!”

Amandine Eeckhaut staat achter dit protest. “We zijn boos. Niet nu pas. Via onze belangenorganisaties hebben we getracht om te praten, maar er wordt niet geluisterd. We hebben geen toekomst meer door al het wanbeleid. Alle milieuproblematieken worden steeds afgeschoven op de landbouw. Wie herinnert zich de boeren die 7 op 7 bleven werken tijdens de volledige lockdown? En de luchtkwaliteit was nog nooit zo goed! Wat met verkeer, luchtvaart en de stijgende bevolking? In België en Europa zitten we met regels en wetgeving inzake milieu en registratie dat men elders ter wereld niet heeft. Dit brengt uiteraard een kostprijs met zich mee, maar deze kunnen we nergens in onze producten doorrekenen. Er werd een vrijhandelsakkoord afgesloten met Amerika waar men landbouw als pasmunt gebruikt tijdens de overeenkomsten. Europa mag auto’s en andere producten exporteren naar Amerika, indien zij landbouwproducten zoals vlees, mogen importeren naar Europa. De milieuregels in Amerika zijn niet te vergelijken met de Europese, ook wat dierenwelzijn betreft.”

Winkelkar onbetaalbaar

“Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk voedsel produceren) is ooit ontstaan om te zorgen voor ‘nooit meer honger’. Het evolueert in de omgekeerde richting. Steeds meer van deze middelen worden ingezet om te ‘vergroenen’. Om meer gronden niet productief te gaan gebruiken. Niet enkel minder beschikbaarheid van gronden, maar ook een veel duurder productieproces. Gedaan met concurreren. Iedere boer die verdwijnt komt niet meer terug. De winkelkar zal onbetaalbaar worden!”

Lessen trekken

“We hebben gezien hoe de energieprijzen stegen doordat we niet meer zelfvoorzienend waren”, vervolgt Amandine. “Gaan we dit echt met onze basisbehoeften zoals voedsel ook laten gebeuren? Het einde van de boer staat gelijk met het begin van de honger!” Gemeenteraadslid Petra Devos (Samenéén) hoopt dat er vooral vanuit de politiek nu eens echt geluisterd wordt naar de landbouwers. “Tijd dat er rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden”, aldus Petra Devos die samen met haar man een melkveebedrijf runt en aan akkerbouw doet. “Het respect en vertrouwen naar landbouwers toe is ver weg en dat maakt ons moedeloos.”

Stem geven aan landbouwers

De acties zijn bedoeld om de landbouw weer een stem te geven. “De laatste jaren spreekt men òver ons in plaats van met ons”, stelt Devos duidelijk. “We worden gezien als de criminelen in de klimaatproblematiek, terwijl we wel degelijk ons steentje bij dragen door te zoeken om te blijven verduurzamen en efficiënter te werken. En dit doen we trouwens al decennia. We horen bij de meest efficiënte, duurzame en innovatieve voedselproducenten ter wereld! Met onze sector de laatste jaren zo te stigmatiseren heeft men alleen maar frustratie gewekt en dàt uit zich in deze grote acties.”