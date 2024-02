Boerenprotest bereikt Grote Markt: “Politici komen niet naar ons, wij komen naar hen!”

Dinsdag 30 januari breidde het boerenprotest uit naar Kortrijk. De rotonde aan de Kinepolis werd bezet door een 50-tal boeren. Donderdagavond baanden de ontzette landbouwers zich een weg naar de Grote Markt.

“Initieel was dit een betoging tegen de opgelegde Europese regels, maar we eisen ook een reactie van de lokale politiekers. Een beleid van enkel bos en natuur, wat met landbouw? We wachten al dagen aan Xpo Kortrijk, maar we hebben niemand gezien, dus we zaten duidelijk verkeerd. Politici komen niet naar ons, wij komen naar hen!” klinkt het bij de Kortrijkse landbouwers. Zij verwachten vanavond nog een 100-tal voertuigen ter hoogte van de Grote Markt.

De grootste frustraties die deze avond werden geuit is het ambitieuze natuurbeleid van Stad Kortrijk en het aanplanten van extra bossen. “Kortrijk wil de eerste van de klas zijn, alsof de regels nog niet streng genoeg zijn. Ze willen nog meer ten koste van landbouwgrond. Ze benoemen het niet zo, maar daar komt het op neer.”

Schepen Wouter Allijns en burgemeester Van Quickenborne spreken de menigte toe © MD

Burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen Wouter Allijns probeerden de menigte van antwoord te dienen, maar dat verliep moeizaam. “We gaan niemand forceren en onteigenen. Het is altijd in samenspraak. Je mag uitbreiden, maar je moet een buffer voorzien. We proberen evenwicht te behouden met natuur”, klonk het bij Van Quickenborne.