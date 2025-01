Boerenbond nodigt Provincie uit op het veld: “Goed overleg is cruciaal”

De West-Vlaamse afdeling van de Boerenbond nodigen de provincieraadsleden vriendelijk uit om in levende lijve kennis te maken met de West-Vlaamse boeren. Daarmee hopen de landbouwers enkele hardnekkige misverstanden de wereld uit te helpen en het overleg tussen de sector en de Provincie een duwtje in de rug te geven. “We moeten blijvende aandacht vragen voor de uitdagingen waarmee onze sector te maken krijgt”

De Boerenbond zette hun uitnodiging op een smakelijke manier kracht bij: de raadsleden kregen bij aanvang van de eerste provincieraad een box vol Vlaamse streekproducten. “Hiermee willen we nadruk leggen op het belang van de lokale voedselproductie. We moeten niet altijd met de tractor op straat komen hé”, knipoogt Joris Vande Vyvere, provinciaal voorzitter Boerenbond West-Vlaanderen.

Basis

© PS

“De Provincie beslist over verschillende thema’s die de land- en tuinbouwers aanbelangen en hun toekomst bepalen, denk maar aan vergunningverlening en waterbeheer. Het is daarom belangrijk dat zij onze sector écht goed kennen, en dat kan pas eens ze effectief zelf eens op bezoek komen in één van onze vele landbouwbedrijven en in gesprek gaan met de mensen die daar werken. Enkel zo kunnen ze aan den lijven ondervinden welke uitdagingen landbouwers elke dag trotseren”, klinkt het.

Volgens Vande Vyvere –die tevens zelf landbouwer is in Tielt – is de relatie tussen de Provincie en de landbouwsector momentele al best goed. “Gedeputeerde Bart Nayaert (CD&V) is zeer begaan met ons, maar alles kan altijd beter hé. Ook de andere en zeker de nieuwe raadsleden nodigen we graag eens uit in één van de bedrijven in onze provincie. Zodat ze onze basis leren kennen, die gaat soms wat verloren tijdens discussies in raadzalen. We zijn een heel belangrijke sector en ik denk dat de consument dit al beseft. Maar de politiek moet het ook beseffen.”

Gedeputeerde Nayaert liet alvast weten dat hij van plan is om een melkveebedrijf in Dudzele (Brugge) te bezoeken.

Water

De Boerenbond focust zich voor deze actie op enkele kernthema’s. Zo willen ze dat de Provincie stopt met de aankoop van gronden in agrarische gebieden en dat ze als – in hun woorden –belangrijkste openruimtespeler een prioritaire plaats krijgen binnen het geïntegreerde waterbeleid. Ook willen de landbouwers dat de Provincie kiest voor een ruimtezuinige aanpak bij het fietsbeleid en dat Inagro zich beperkt tot hun kerntaken vanuit praktijkonderzoek en werkbare ondersteuning van beleidsbeslissingen.