Boeren zetten Westhoek letterlijk op zijn kop: “We draaien borden om voor een betere toekomst”

Na een jaar is Boerenhart Vlaanderen terug met een nieuwe actie. De landbouwers vezen donderdagnacht tientallen plaatsnaamborden los langs invalswegen in de zuidelijke Westhoek. “We hopen op navolging en zetten zo het land op zijn kop voor een betere toekomst.”

De protestbeweging van anonieme landbouwers uit de zuidelijke Westhoek begon eind 2022 met de aanleg van ‘boerenkerkhoven’ aan invalswegen en gemeentehuizen, waarna de acties zich in sneltempo opvolgden: van het dumpen van 17 ton aarde aan het stadhuis van Ieper over het inzaaien van toekomstig natuurgebied in Heuvelland tot het ‘kruisigen’ van Vlaams minister Zuhal Demir in een aan te planten bos in Poperinge.

“We gaan niet akkoord met de gang van zaken in de politiek”

Af en toe kreeg de beweging navolging buiten de Westhoek, zoals de kruisenactie in natuurgebied Vloethemveld in Jabbeke waar een dag later gestart werd met de aanplant van een nieuw bos. Na een klein jaar van stilte laten de landbouwers weer van zich horen in de zuidelijke Westhoek.

“We gaan niet akkoord met de gang van zaken in de politiek”, zegt een van hen. “We hebben onze groep opgericht naar aanleiding van onder meer het stikstofdossier, vergunningenbeleid en mestactieplan. Het voorbije jaar hebben we maatregelen afgewacht door de beleidsmakers, maar we stellen nu vast dat er onvoldoende gebeurd is om landbouwers voldoende toekomstperspectieven te bieden. Daarom zijn we terug met een nieuwe actie.”

Plaatsnaamborden

De landbouwers vezen in de nacht van donderdag op vrijdag tientallen plaatsnaamborden los vanaf de grens bij Poperinge en Heuvelland over Ieper tot in Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle. “We lieten ons inspireren door een gelijkaardige actie van boeren in Frankrijk”, aldus een deelnemende landbouwer. “Over heel Europa heerst onvrede in onze sector.”

“Geen schade”

De boeren viseerden plaatsnaamborden langs grote invalswegen en bij camerabewaking. “We hadden geen schrik om betrapt te worden. Soms moeten we risico’s nemen om ons doel te bereiken. We moeten op straat komen om te tonen dat Vlaanderen een zeer goede landbouwsector heeft en daarvoor zorg moet dragen. Het was zeker niet de bedoeling om schade of vandalisme te berokkenen. We hopen op navolging en zetten zo het land op zijn kop voor een betere toekomst.”

“We verwachten reacties vanuit de politiek. In Frankrijk werden borden tijdens bepaalde boerenprotesten zelfs afgenomen en meegenomen in de tractoren”, klinkt het bij een van de plaatselijke actievoerders. “Hopelijk hoeft het hier niet zo ver te komen.” (TP)