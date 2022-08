Aanhoudende droogte bedreigt wijnbouw in Heuvelland

Ondanks de regen van de voorbije dagen gaat de aanhoudende droogte ook bij de Heuvellandse wijnboeren over de tong. “De zon is voor ons van groot belang en zal zeker een effect hebben op de smaak”, vertelt wijnbouwer Peter Dael. “We moeten echter waakzaam blijven en vooral de jonge plantjes bewateren.”

Voor het eerst sinds het ontstaan van de wijnbouw in Heuvelland, nu 26 jaar geleden, moeten de wijnboeren zich buigen over een ongeziene droogte. Lamsteligheid kan optreden wanneer er de komende tijd geen druppel water valt. “Lamsteligheid treedt op aan het begin van het rijpingsproces van de druiven. Aan het gestel van de druiventros gaan de steeltjes verdunnen. Als gevolg hiervan is er vrijwel geen sapstroom meer mogelijk en zullen de druiven langzaam indrogen, verwelken en afsterven. In een week tijd kunnen we zo rozijntjes hebben en dat zien we natuurlijk liever niet gebeuren”, zegt Peter Dael van het wijngoed Koudekot in Dranouter.

Volle maan

“Wat we kunnen doen is eventueel wat vruchten verwijderen om zo de rest van de druivenrank te beschermen, maar dan is er natuurlijk een rendementsvermindering.” Ward Six van wijngoed de Monteberg grijpt voorlopig niet in en wijst onder meer naar de volle maan van een paar dagen geleden. “Net als bij mensen en dieren heeft de maan ook invloed op planten. Als de maan klimt, gaat het sap omhoog en wordt de energie geconcentreerd in delen van de plant die boven de grond zit. Als de maan daalt, worden de samenwerkende krachten sterker en gaat energie naar delen onder de grond, de wortels. Het sap wordt naar beneden getrokken.” Aan het bewateren van de ranken denkt de wijnboer voorlopig niet. “Ik merk ondertussen dat de vochtigheid van 45 naar 75 procent gestegen is en dat de druiven mooi zwellen. Nee, bewateren is hier geen noodzaak.”

Meer insecten

Nu al voor het vijfde jaar op rij kennen de Heuvellandse wijnboeren een goede zomer, wat maakt dat er een week vroeger dan de voorziene gemiddelde periode zal geoogst worden. “Nu starten we wellicht nog een week vroeger en plannen we de eerste oogst op 1 september”, weet Ward Six. Op het wijndomein Klein Rysselhoek van Peter Vandamme wordt zelfs al volgende week gestart met de vroegrijpe solarisdruif. “We zijn inderdaad al een jaar voor op de normale werking, we hebben dus een voorsprong op de groeicyclus en we oogsten daardoor de solaris veel vroeger.” Het droge warme zomerweer zorgt ook voor een toename van het aantal schadelijke insecten. “Galmijten veroorzaken gallen of pokken op de bladeren van de plant, maar de schade van de galmijt is eigenlijk wel vrij onschuldig”, zegt Peter Vandamme van Klein Rysselhoek. “Er zijn verder ook de wespen. Wespen zijn gevaarlijk, ook tijdens de oogst. Eén van de middeltjes is het vernevelen van de druivenranken met koffie, maar dan krijgt ons product de smaak van koffie, wat we willen vermijden. Hier kies ik voor een wespenval waarin de wespen verdrinken.”

Biodiversiteit

De warme droge zomer zet Peter Vandamme ook aan het werk om aan biodiversiteit op de wijngaard te werken. “Biodiversiteit betekent letterlijk: een diversiteit aan leven. En met het aanplanten van appelbomen wil ik vooral de niet-schadelijke insecten aantrekken op het wijndomein.”