3.194 West-Vlamingen dienen bezwaarschrift in tegen stikstofakkoord

En of het stikstofakkoord onder vuur ligt in West-Vlaanderen. Meer dan 3.000 landbouwers, bedrijven, organisaties en particulieren hebben bezwaar ingediend tegen de plannen van de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een exclusieve rondvraag van deze krant. Bevoegd minister Zuhal Demir reageert niet verrast. “We zullen elk bezwaarschrift met de nodige ernst bekijken.”

In geen enkele West-Vlaamse gemeente werden géén bezwaarschriften ingediend tegen het stikstofakkoord. Of het zou in Moorslede moeten zijn, de enige van 64 West-Vlaamse gemeenten die weigerde mee te werken aan onze rondvraag. Liefst 3.194 bezwaarschriften kregen de gemeentebesturen binnen. Ieper spant de kroon met 212 stuks. Dat zijn er een pak meer meer dan de 142 bezwaarschriften die de andere vier grote West-Vlaamse steden Roeselare (50), Brugge (41), Kortrijk (37) en Oostende (14) sámen ontvingen.





Dat de cijfers vooral in de Westhoek hoog liggen, is volgens Iepers burgemeester en voorzitter van het Westhoekoverleg Emmily Talpe (Open VLD) niet zo verwonderlijk. “Landbouw maakt onlosmakelijk deel uit van onze samenleving, hier in het uiterste westen van Vlaanderen. Op economisch vlak is de landbouwsector van levensbelang, maar ook op toeristisch, recreatief en maatschappelijk niveau is de impact niet te onderschatten.”

Goesting

De zeventien burgemeesters van de Westhoek nemen via het Westhoekoverleg een gemeenschappelijk standpunt in. Hun gemeenten zijn samen goed voor 1.066 bezwaarschriften, een derde van het West-Vlaamse totaal. “We zullen onze bezorgdheid aan de Vlaamse regering overmaken. Iedereen is het erover eens dat actie om de uitstoot van stikstof en ammoniak terug te dringen, hoognodig is. Maar tegelijk is er nood aan een visie voor een leefbare landbouwsector. Met een sterk flankerend beleid, voldoende rechtszekerheid en toekomstperspectief voor jonge boeren met goesting om te ondernemen.”

“We zullen elk bezwaarschrift met de nodige ernst bekijken” - Kabinet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir

© BELGA

In onze kustgemeenten en regio Kortrijk ligt het aantal bezwaren dan weer een pak lager. “Logisch”, stelt Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V), waar zeven bezwaarschriften op het gemeentehuis zijn neergelegd. “Wij bevinden ons in een erg verstedelijkt gebied. Kuurne telt bijvoorbeeld slechts vier pure landbouwbedrijven. Niettemin nemen we hun bezwaren ter harte en zullen we ons hierover buigen.”

Slechts vijf gemeenten kregen nóg minder bezwaarschriften binnen dan Kuurne: Spiere-Helkijn (6), Bredene (4), De Panne (4), Mesen (3) en Wielsbeke (2).

Massale reactie

Het kabinet van bevoegd Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet verrast door het hoge aantal bezwaarschriften vanuit onze provincie. “West-Vlaanderen is nu eenmaal dé landbouwprovincie bij uitstek”, laat ze via woordvoerder Andy Pieters weten. “We staan ook volledig achter deze massale reactie, want net daarom loopt er een openbaar onderzoek. Nu hebben gemeentebesturen, adviesverlenende instanties en onze buurlanden tot 1 augustus de kans om een advies te formuleren. In september gaat het dossier terug naar de Vlaamse regering, waar het stikstofakkoord verder besproken zal worden.”

Demir benadrukt dat elk bezwaarschrift met de nodige ernst bekeken zal worden. “We zullen op zoek gaan naar gegronde argumenten, al weten we nu al dat er veel gelijkaardige standpunten te lezen zullen zijn. Bedoeling is dat we, mede met hulp van dit openbaar onderzoek, tot een rechtsgeldig kader kunnen komen waarin het stikstofakkoord voor alle partijen aanvaardbaar is.”

© BELGA