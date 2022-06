12 landbouwbedrijven openen de deuren tijdens Open Boerderijdagen

Honderden mensen trokken zondag voor het eerst ‘den boer op’, tijdens de Open Boerderijdagen. Over het volledige grondgebied van Komen-Waasten openden 12 landbouwbedrijven de deuren voor het grote publiek. Het bood kijklustigen een unieke blik achter de schermen van deze vaak onbekende wereld.

“Zonder de boeren kan er geen voedsel zijn!” Het was de insteek voor het organiseren van de allereerste editie van deze Open Boederijendag. Het evenement, waar ook de gemeente mee haar schouders onder plaatste, kon meteen op heel wat belangstelling rekenen. “We trekken steevast richting supermarkt als we onze dagelijkse boodschappen moeten doen al staan we maar zelden stil bij het traject dat al die ingrediënten afleggen!” Schepen Jean-Jacques Pieters kent de landbouwsector als geen ander en was dan ook blij te zien dat de interesse bij heel wat mensen werd geprikkeld. “Van bier tot een biefstuk, van brood tot aardappelen, het zijn allemaal zaken waar de landbouwer aan de basis staat. Zonder hen en hun onwaarschijnlijke kennis van de natuur en het land, zou onze maatschappij er heel wat minder aangenaam uitzien. Mensen gebruiken nog veel te vaak het woord ‘boerderij’ zonder echt te begrijpen welke kennis en arbeid er zich achter de deuren verbergt. 12 landbouwbedrijven openden dan ook met veel plezier diezelfde deuren om iedereen kennis te laten maken met deze broodnodige stiel.”

Voor heel wat Komenaars, inclusief mensen die van ver buiten de gemeentegrenzen kwamen, werd het dan ook een heuse ontdekkingsreis. Bij Forrest Farm, de hoppeboerderij van de familie Lagache, werden bezoekers doorheen de levensloop van echte Belgische hop geloodst. “In 1984 nam ik het bedrijf van mijn ouders over en met heel wat trots kon ik het in 2017 dan weer overlaten aan mijn eigen zoon”, glundert Luc. “Het idee en de kennis bleven maar toch evolueerde de manier waarop we te werk gaan. Ook hier is er sprake van digitalisering en gebruik van machines maar aan het recept van de hop zelf werd nooit geraakt. We cultiveren hier 11 verschillende soorten, die keer op keer hun weg vinden naar brouwerijen.”

Show

Bij Hoeve Desmedt maakten mensen dan weer kennis met de Black Angus, een pikzwart ras van koeien dat aan de basis van een gegeerd soort vlees liggen. “We wilden ons gaan onderscheiden en wilden vooral volledig biologisch gaan werken”, klonk het bij Damien Desmedt. “Al van in 1963 kweekten we hier het typisch Belgische ras Blanc Bleu Belge maar in de jaren 80 besloten we over te stappen op Black Angus. Ondertussen houden we hier meer dan 80 koeien en onze volledige productie verloopt op een biologische manier.”

De absolute trekpleister van de dag was dan weer de show die werd georganiseerd in de Stallen Talpe. Als één van de weinige stallen in België slaagden ze erin het vergeten en verloren gewaande ras van Vlaamse Paarden terug naar België te brengen. Tijdens een wervelende show, waarbij dressuur en dans werden gecombineerd, toonde men de kwaliteiten die van het Vlaamse Paard die op internationaal niveau nog steeds erg gegeerd zijn.”