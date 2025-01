Kyra runt La Tinta Tattoo in Avelgem: “Al van mijn achtste ben ik gefascineerd door tattoos”

La Tinta Tattoo in Avelgem opende vorig jaar in maart de deuren. Zaakvoerster Kyra Deblaere is al jaren gefascineerd door tatoeages. “Omdat er al te veel tattoozaken waren in de grootsteden, dacht ik: waarom niet in Avelgem?”, vertelt de 35-jarige Avelgemse.

“Ik was er al een tijdje mee aan het worstelen en toen dit pop-uppand vrijkwam, heb ik toegehapt. Ik ben gestart met een klein hartje, maar het loopt heel goed. Ik doe geen bandwerk. Bij mij kom je in een gemoedelijke sfeer terecht. Het is geen traditioneel shopje, maar heel gezellig ingericht met een Mexicaanse kwinkslag. Ik creëer een soort thuisgevoel. La Tinta betekent letterlijk de inkt in het Spaans en omdat ik fan ben van Mexicaanse spulletjes was de link snel gemaakt.”

Op afspraak

“Toen mijn papa op zijn achtste een tatoeage liet plaatsen, mocht ik mee. Van dan af was er de passie voor tatoeages en die is niet meer weggegaan. Van kindsbeen af tekende en schilderde ik heel graag. Alles gebeurt op afspraak, dan kan ik mijn tijd nemen. Alles moet steriel zijn. De hygiëne moet gegarandeerd worden. Dit is voor mij een fulltime job geworden. Het voordeel is dat ik mijn eigen openingsuren kan regelen als mama van twee: Noa en Mathis. Ze lopen school in de lagere school van Sint-Jan Berchmans. We wonen op vijf minuutjes van de school.”

Piercings

De specialiteiten van La Tinta zijn Black ’n Grey, color, fine linework, neo-traditional en persoonlijke projecten. “La Tinta Tattoo staat ook garant voor het hygiënisch plaatsen van piercings. Er is een ruime keuze uit verschillende sieraden. Bij ons kan men ook altijd terecht voor de nazorg van de piercings”, besluit Kyra Deblaere. (ELD)